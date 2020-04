Rundgang im Claraspital – «Wir rechnen mit einer Nicht-Covid-Welle» Aus Angst, sich im Spital anzustecken, warten einige Patienten viel zu lange, bis sie mit einem medizinischen Problem die Notfallstation aufsuchen. Das macht dem Claraspital Sorgen. Stephanie Weiss

Egal, ob in Pflege, Medizin, Administration, Technik oder Küche: Das Personal im Claraspital trägt Schutzmasken. Foto: Florian Baertschiger

Beim Empfang herrscht ein reges Kommen und Gehen – von einem Ausnahmezustand kann im Claraspital aber nicht die Rede sein. Dafür fällt etwas anderes auf: Das Personal trägt Schutzmasken. Egal, ob in Administration, Technik, Küche, Pflege oder Medizin – alle halten sich an die verschärften Sicherheitsmassnahmen. Auch Peter Eichenberger, der Direktor des Claraspitals, erscheint mit einer Schutzmaske. «Der zentrale Spitalbetrieb läuft normal weiter, sodass unsere Patienten, die ein Bauch- oder Tumorleiden haben und unsere Leistungen zeitnah brauchen, diese auch bekommen.» Trotzdem sei der Betrieb deutlich reduziert, weil einzelne Bettenabteilungen geschlossen, Vorsorgeuntersuchungen verschoben wurden und viel weniger Besucher kommen. «Wir lassen Besuch nur in ganz begründeten Fällen zu, beispielsweise wenn jemand im Sterben liegt.»