Nora Kronig Romero, Leiterin Internationales BAG. Foto: Keystone

Nora Kronig Romero ist Vizedirektorin im Bundesamt für Gesundheit (BAG) und leitet die Abteilung Internationales. Die Abteilung vertritt die schweizerischen Interessen in internationalen Organisationen, insbesondere in der Weltgesundheitsorganisation WHO. Nora Kronig ist Mitglied der Geschäftsleitung des BAG.