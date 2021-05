Zuerst die Impfung, dann das Pflaster – und danach das Selfie für alle anderen. Foto: Keystone

Die Schweiz impft. 1,2 Millionen sind bereits doppelt geschützt. Täglich kommen Zehntausende dazu. Viele Gepikste posten als Erstes ihr Pflaster auf dem Oberarm. Wer genau sind diese euphorischen neuen Mitglieder im Club der Geschützten? Und vor allem: Aus welchen soziokulturellen Kreisen kommen sie?

Wir wissen es nicht. Es gibt keine Zahlen dazu. Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) werden keine Statistiken zur Herkunft der Geimpften erhoben. Dabei wäre genau dies jetzt wichtig zu wissen. Denn nur so lässt sich eruieren, wer nicht in den Club der Geschützten will. Oder bislang einfach nur zögert.