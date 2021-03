Gastronomie und Kultur

«Wir müssen vorsichtig bleiben», sagt Parmelin. Nur so könne man die Basis der Wirtschaft schützen. Insbesondere was die Gastronomie und die Kultur angehe, sei der Bundesrat nicht in der Lage, den Wünschen zu entsprechen. «Wir müssen in kleinen Schritten vorgehen.» Wenn man zu früh lockere, könnten die Zahlen wieder steigen. Das zeige die Situation in den Nachbarländern.