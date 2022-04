Alte Legehennen werden oft gekeult – diese hier fanden Zuflucht auf einem Gnadenhof. Foto: Enzo Lopardo

Es sind Bilder, die einen anwidern: Hennen, eingepfercht in einem stickigen Stall, die meisten haben Löcher im Federkleid, viele sind verletzt, manche tot. Die Aufnahmen von zwei verschiedenen Freilandeier-Betrieben in den Kantonen Aargau und Freiburg, die diese Zeitung veröffentlicht hat, verstören. Denn sie passen so gar nicht in das Bild der glücklichen Hühner auf der grünen Wiese, das uns die Werbung weismachen will.