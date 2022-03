Riehens Volleyball im Hoch – «Wir müssen nicht, wir können» Die Frauen des KTV Riehen haben eine souveräne Qualifikation absolviert und haben nun die Promotion in die Nationalliga B vor Augen. Thomas Wirz

Andreas Minder (39) ist Trainer der Volleyballerinnen des KTV Riehen, die an diesem Wochenende in der eigenen Niederholz-Halle in den Erstliga-Playoffs um den Aufstieg in die Nationalliga B kämpfen.

Andreas Minder, nur eine Niederlage und 59 von möglichen 63 Punkten – Ihr Team hat in der Zentralschweizer Erstliga-Gruppe eine fabelhafte Vorrunde absolviert. Was ist Ihre Erklärung für die gezeigte Dominanz? Es gibt mehrere Gründe. Erstens spielt der Kern des Teams schon mehrere Saisons zusammen, zweitens war die Konkurrenz heuer aufgrund der diversen Corona-Wirren wohl etwas weniger stark, und drittens verfügen wir rein spielerisch über eine sehr durchschlagskräftige Mitte.

Am Samstag folgt nun vor eigenem Publikum das erste Aufstiegsspiel gegen Volley Toggenburg 2. Will Riehen überhaupt in die NLB aufsteigen?

Grundsätzlich schon. Es ist aber nicht ein Muss, sondern ein Können. Die Promotion ist in dieser Spielzeit bekanntlich eine schwierige Sache.

Sie sprechen den neuen Modus an, der einigermassen kompliziert scheint… Ja, in der Tat. Wir müssten im Final Four dieses Wochenendes vorerst gegen die Ostschweizer Gruppenstärksten sowohl Halbfinal wie Final gewinnen und später in einer Dreierbarrage mit dem NLB-Zweitletzten sowie einem zweiten Erstliga-Vertreter Erster werden. In anderen Worten: Von total 48 Erstliga-Equipen kann im besten Fall nur eine aufsteigen.

Empfinden Sie diesen Modus nicht als fragwürdig? Er ist sicher diskussionswürdig oder vielleicht sogar ein wenig unfair. Andererseits gibt es gar nicht so viele Erstliga-Teams, die aufsteigen wollen. Durch die von Swiss Volley beschlossene Reduktion der NLB auf zwölf Mannschaften ist der Sprung ins B noch grösser geworden. So oder so: Meine Spielerinnen spielen in erster Linie aus Spass Volleyball und nicht wegen einer bestimmten Ligazugehörigkeit.

Hätte der KTV Riehen denn die Substanz, um sich in der zweithöchsten Liga zu halten? Gute Frage! Wir müssten uns auf der einen oder anderen Position gewiss verstärken und dann auch Trainingsvolumen und -intensität erhöhen. Aber ich sage mal, chancenlos wären wir sicher nicht!

