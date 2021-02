Junge Frauen blockieren im Sommer 2020 die Mittlere Brücke. Foto: Pino Covino

Ich habe letzte Woche ein Interview mit einer Basler Wissenschaftlerin geführt zum Thema Male Supremacism. Eine internationale und misogyne Bewegung von Männern, die Frauen gern um ihre Rechte bringen möchte. Sei es politisch, durch patriarchale Gesellschaftsstrukturen oder auch mit teilweise tödlicher Gewalt.

Die Aussagen, die Anhänger solcher Gruppierungen im Internet austauschen, bis hin zu Vergewaltigungs- und Mordfantasien, sind erschreckend. Und das, während die Schweiz 50 Jahre Frauenstimmrecht feiert. Wobei 50 Jahre nichts sind, ein Klacks im Lauf der Zeit. Es scheint fast so, als hätten Frauen noch gestern keine politische Stimme gehabt. Kein Wunder, dass in gewissen Männerseelen der Gedanke noch tief verwurzelt ist, irgendwie etwas Besseres zu sein. Oder doch zumindest belastbarer, produktiver, lösungsorientierter. Während die Frauen sich um Mutterschaft, Pflege und emotionale Bedürfnisse kümmern. Wieso sonst hätte man sie so lange von der Urne fernhalten sollen?