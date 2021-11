Selbstkritischer Baselbieter Raumplaner – «Die Bevölkerung ist sensibler und fordert eine vermehrte Mitsprache ein»

Seit seinem Amtsantritt wurden im Kanton Baselland vier Bauprojekte an der Urne abgeschmettert. Im Interview erzählt Kantonsplaner Thomas Waltert unter anderem, dass daran die Corona-Krise eine Mitschuld trage.

Herr Waltert, zu Beginn eine persönliche Frage: Haben Sie einst im Sandkasten Städte nachgebaut oder im Kinderzimmer ständig mit Bauklötzen gespielt?

Immer diese Einstiegsfragen (lacht). In meiner Erinnerung habe ich eine sehr schöne Kindheit erleben dürfen. Ganz klar war Spielen die Hauptaktivität, ob draussen in der Natur, in der Stadt oder drinnen. Gebaut und Welten erfunden habe ich auch gern, einen Schwerpunkt Sandkasten gab es dabei aber nicht.