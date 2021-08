Lehrstellenmarkt nach Corona – «Wir müssen die Jugend unterstützen» Lehrlinge galten als die grossen Verlierer der Pandemie. Doch zum Start ins neue Lehrjahr zeigt sich: Viele Betriebe bilden trotz schwierigem Geschäftsgang weiterhin Jugendliche aus. Alessandra Paone

Corona hat auch das Restaurant Kubli des Wirtepaars Michaela Eberhard und Roman Gisin nicht verschont. Trotzdem wollen sie nun einen Kochlehrling einstellen. Foto: Dominique Meienberg

Michaela Eberhard führt seit zwei Jahren zusammen mit ihrem Partner Roman Gisin das Restaurant Kubli in Glarus. Sie haben keine einfache Zeit hinter sich: Kaum waren sie gestartet, erfasste Corona die Schweiz. «Wir mussten zwei Personen entlassen», sagt Eberhard. Das Restaurant sei schmal und eng. Wegen des Schutzkonzepts hatten sie noch weniger Platz für ihre Gäste, zudem blieb die Terrasse lange geschlossen.

Die beiden haben den Mut und die Freude an der Arbeit aber nicht verloren. «Wir haben genug zu tun», sagt Eberhart. Das Wirtepaar will deshalb ein positives Signal nach aussen senden und hat beschlossen, einen Koch-Lehrling einzustellen. «Wir müssen die Jugend unterstützen», sagt Eberhard.

Als Prüfungsexpertin ist Eberhard aufgefallen, dass die wenigsten Lehrabschlussgänger aus einem Restaurantbetrieb kommen. Viele hätten ihre Ausbildung in einem Alters- und Pflegeheim oder in einem Spital absolviert. Die Küchenchefin vermutet, dass das Gastgewerbe wegen der Arbeitszeiten vielen zu stressig sei. Corona habe die Situation zusätzlich verschärft.

Eberhard hat sich erst vor rund zwei Monaten auf der Plattform für Schnupper- und Lehrstellenvermittlung von Gastrosuisse angemeldet. Sie wollte zuerst sicherstellen, dass der Betrieb gut läuft, bevor sie jemanden verpflichtet. Ihre Anforderungen: «Die Person muss gut zum Kubli passen – das Team ist so klein, da ist eine gute Stimmung sehr wichtig.»

Verzögerungen bei Hotel- und Gastronomiebranche

In der Pandemie blieben die Restaurants und viele Hotels zweimal während mehrerer Monate geschlossen. Einige liessen die Rollläden für immer unten, andere waren gezwungen, beim Personal abzubauen, um zu überleben. Die Folgen hat auch der Lehrstellenmarkt zu spüren bekommen.

Tatsächlich sei davon auszugehen, dass wegen des mehrmonatigen Lockdown im Gastgewerbe eine geringere Nachfrage nach Lehrlingen zu verzeichnen sei, sagt Gastrosuisse-Sprecher Patrick Hasler-Olbrych. Ausser bei der Ausbildung zum Hotel-Kommunikationsfachmann und zur Kauffrau gebe es bei allen Grundausbildungen noch offene Stellen. «Der Informations-, Bewerbungs- und Schnupperprozess war stark eingeschränkt. Wir hoffen, dass die Rekrutierung von Jugendlichen seit Juni wieder Fahrt aufgenommen hat», sagt er. Bis zum 20. Oktober werden noch Lehrverträge bewilligt.

Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) bestätigt Verzögerungen bei der Rekrutierung von Lernenden im Hotel- und Gastronomiebereich. Dasselbe gelte auch für die Fitness- und Eventbranche, sagt Sprecherin Tiziana Fantini. «Hier rechnen wir aber mit Aufholeffekten.» Denn auch diese Branchen seien langfristig auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen und setzten sich entsprechend für ihren Berufsnachwuchs ein.

In der Gastronomie sind Fachkräfte wieder gefragt: Kellner in einem Restaurant in Lugano. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Im Frühling 2020 war die Sorge um die Lehrlinge gross. Sie seien, so hiess es, die grossen Verlierer der Pandemie: Viele Betriebe konnten ihre Lernenden nicht wie gewohnt weiterbilden, Berufsschulen stellten auf Fernunterricht um, viele Jugendliche waren im Homeoffice, Praktika und Schnupperwochen konnten nur beschränkt durchgeführt werden. Man befürchtete eine Bildungslücke.

Bundesrat Guy Parmelin setzte deswegen im Mai die Taskforce «Perspektive Berufslehre» ein, um Schüler, Eltern und Betriebe bei Bedarf unterstützen zu können. Die Bemühungen scheinen sich gelohnt zu haben – das SBFI zeichnet insgesamt ein positives Bild: Wie es am Dienstag mitteilte, sind gesamtschweizerisch per Ende Juli knapp 68’000 Lehrverträge abgeschlossen worden. Dies entspricht rund 86 Prozent der im Vorjahr abgeschlossene Lehrverträge.

Verglichen mit dem Vorjahresmonat liegt die Anzahl abgeschlossener Lehrverträge gar höher. Jugendliche hätten auch in der aktuellen Situation intakte Chancen, einen Beruf zu erlernen, sagt SBFI-Sprecherin Fantini. Dies sei vor allem dem starken Engagement der Lehrbetriebe zu verdanken.

Zudem setzten sich die Kantone und Organisationen der Arbeitswelt dafür ein, dass Berufswahl und Lehrstellenbesetzung möglichst reibungslos verlaufen. Der Gewerbeverband Basel-Stadt konnte beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem Kanton von Januar bis Juni 2021 sechs Lehrstellenbörsen durchführen. In der Ostschweiz haben mehrere Kantone ähnliche Projekte geplant. Es fanden auch zahlreiche virtuelle Berufs- und Ausbildungsmessen statt.

Tessin und Romandie hinken hinterher

Wie gut und rasch eine Lehrstelle vergeben werden kann, hängt auch von der geografischen Lage ab. In der Deutschschweiz sei die Lehrstellenvergabe traditionell bereits weiter vorangeschritten, sagt Fantini. In der lateinischen Schweiz beginne der Rekrutierungsprozess hingegen etwas später. Hasler-Olbrych von Gastrosuisse spricht für seine Branche gar von einem Stadt-Land-Gefälle und sagt: «Lehrbetriebe in den Städten und Zentren finden eher noch Lernende, in den ländlichen Gegenden und in den Bergen ist dies bedeutend herausfordernder.»

Und wie geht es den Jugendlichen, die bereits eine Lehre angefangen haben? Klafft eine Bildungslücke? Die betriebliche Ausbildung sei in den allermeisten Branchen sichergestellt gewesen, sagt Nicole Meier. Sie leitet beim Schweizerischen Arbeitgeberverband das Ressort Bildung und berufliche Aus- und Weiterbildung und ist Mitglied der Taskforce Perspektive Berufslehre. Man habe in den besonders betroffenen Branchen Massnahmen ergriffen wie das Projekt Next Generation für Veranstaltungstechnikerinnen und -techniker oder die regionalen Praxiswochen der Hotellerie und Gastronomie.

Meier betont: «Die aktuelle Krise ist eine Wirtschaftskrise und keine Lehrstellenkrise.»

