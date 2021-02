Korrupte Journalisten, verzweifelte Literaten – «Wir müssen den Pöbel mit dem Futter versorgen, das ihm schmeckt» Vom Scheitern literarischer Ambitionen: Der nüchterne Blick des viktorianischen Romanautors George Gissing auf die Medienszene seiner Zeit ist heute aktueller denn je. Marcus Tschudin

Kompromisslos: George Gissing am Schreibtisch. Foto: Wikimedia Commons

Sein Leben ist kurz und tragisch: Geboren wird George Robert Gissing am 22. November 1857 als Sohn eines Apothekers im nordenglischen Wakefield. 1872 studiert er in Manchester Geschichte und klassische Literatur; seine akademische Karriere endet jedoch abrupt, als er aus Geldmangel einen Diebstahl begeht, um Nell Harrison, eine junge Prostituierte, zu unterstützen.

Er wird vom College ausgeschlossen und zu einem Monat Gefängnis verurteilt. Im Herbst 1876 reist er in die Vereinigten Staaten, wo er sich in Chicago mit dem Verfassen von Kurzgeschichten für verschiedene Zeitungen über Wasser hält. 1877 kehrt er nach England zurück, heiratet Nell und arbeitet in London als Privatlehrer.

Die Ehe ist gezeichnet von ständigen Existenzsorgen; 1888 stirbt Nell an den Folgen ihres Alkoholismus. Gissing schreibt seine ersten Romane, die im düsteren Milieu der darbenden Arbeiterklasse angesiedelt sind und wenig Erfolg haben. Im Februar 1891 heiratet er Edith Underwood; ein weiteres eheliches Desaster. Edith hat kein Verständnis für seine Schriftstellerei, neigt zu Wutausbrüchen und wird 1902 in eine Anstalt für Geisteskranke eingewiesen.

Trotz dieser Schicksalsschläge ist Gissing schriftstellerisch ungeheuer produktiv; erste literarische Erfolge stellen sich ein, was es ihm erlaubt, von seinen Einkünften einigermassen anständig zu leben. Im Juli 1898 trifft er Gabrielle Fleury, eine Französin. Da sich sein Gesundheitszustand rapid verschlechtert, ziehen sie in ein kleines Dorf am Golf von Biskaya, wo der lungenkranke und überarbeitete Gissing am 28. Dezember 1903 im Alter von nur 46 Jahren stirbt.

Aktuelles Zeitdokument

Gissings Meisterwerk ist zweifelsohne «New Grub Street»; ein scharf gezeichnetes Porträt der literarischen Szene im London des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die seine bitteren Erfahrungen als Autor spiegelt. Der 1891 publizierte, stark autobiografisch geprägte Roman schildert die künstlerischen und existenziellen Probleme von Edward Reardon, eines engagierten Schriftstellers, der kompromisslos an seinen hohen Ansprüchen festhält und gerade deshalb sowohl beruflich als auch persönlich scheitert.

Wir lernen eine farbige Galerie von Charakteren kennen, die mehr oder weniger erfolgreich von ihrer Feder zu leben versuchen, darunter verzweifelte Literaten, gewissenlose Opportunisten und skrupellose Journalisten; wir hören von zwischenmenschlichen Katastrophen, unglücklichen Liebschaften und finanziellen Schwierigkeiten; wir blicken in eine Medienwelt, in der ambitionierte Autoren aus schierer Not zu armseligen Lohnschreibern herabsinken; wir werden Zeuge trügerischen Erfolgs und dauernden Versagens.

Eine Welt, die Gissing aus eigener Erfahrung nur zu gut kennt. Das deprimierende Fazit: Als ambitionierter Autor bringt man es nicht weit; als Windbeutel, der seine Seele dem Kommerz verkauft, aber schon. Der Roman überzeugt als aufschlussreiches Zeitdokument, bleibt aber durchaus aktuell, da er sich mit allgemeingültigen Problemen professioneller Schriftsteller befasst.

Grub Street war übrigens bis Ende des 19. Jahrhunderts eine Londoner Strasse, die vor allem von käuflichen Zeilengeldsklaven bewohnt war, die mit der Produktion von Klatsch und Schund ein kümmerliches Dasein fristeten. Seither wird der Begriff «Grub Street» in England abschätzig im Zusammenhang mit drittklassigen Schreiberlingen und minderwertigen Texten verwendet.

Futter für den Pöbel

Gegenspieler des idealistischen Edward Reardon im Roman ist Jasper Milvain, ein geldgieriger Egoist, der seine schriftstellerische Karriere zielstrebig vorantreibt, Literatur und Journalismus als reines Geschäft versteht und sich eiskalt nach dem Geschmack des Massenpublikums richtet.

Er sieht seine Aufgabe darin, «handfesten vermarktbaren Stoff für die Vulgären dieser Welt» zu liefern. «Wir müssen den Pöbel mit dem Futter versorgen, das ihm schmeckt.» Diese zynische Attitüde scheint unsere moderne Welt der Schlagzeilenpresse, der elektronischen Dauerberieselung und in letzter Konsequenz auch der Fake News vorwegzunehmen.

Eine Welt, in der seriöser Journalismus von Verschwörungstheoretikern als Lügenmaschinerie diffamiert wird, soziale Netz- und Hetzwerke die Atmosphäre vergiften, Einschaltquoten das Mass aller Dinge sind und anspruchsvolle Literatur mit schwindendem Echo zu kämpfen hat. Eine besonders brutale Pointe des Romans besteht darin, dass Milvain nach dem frühen Tod Reardons dessen Frau Amy heiratet, in den Besitz eines schönen Vermögens kommt und zum angesehenen Redaktor einer populären Zeitschrift avanciert.

Fatalistische Botschaft

Nur allmählich erkennen die Kritiker Gissings Qualitäten; aufgrund seiner Thematik und seines an den französischen Naturalisten geschulten Stils wird er gar als Englands Zola gefeiert. Bewundert wird sein Werk später auch von George Orwell, der in seinem Roman «1984» die ultimative Schreckensvision eines mit Falschnachrichten operierenden und manipulierenden Überwachungsstaates heraufbeschworen hat.

Heute gilt Gissing als bedeutender und lang unterschätzter Romancier der viktorianischen Epoche. Zugegeben, «New Grub Street» ist keine Ferienlektüre für den Strandkorb; der Roman packt jedoch durch seine virtuos orchestrierte Handlung und seine bildhafte Sprache und erschüttert nicht zuletzt durch seine fatalistische Botschaft: Mittelmass und konsequente Selbstvermarktung triumphieren über literarisches Niveau und künstlerische Integrität.