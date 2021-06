Höhenfeuer im Baselbiet – «Wir müssen aufpassen und bereit sein» Bei der SVP herrscht Freude, nachdem die Verhandlungen zum Rahmenabkommen gescheitert sind. Die Partei warnt aber: «Es ist noch nicht ausgestanden.» Christian Fink

In Brislach wurde das Feuer beim idyllisch gelegene n Fasnachtsfeuerplatz entfacht . Foto: Mimmo Muscio

Im Baselbiet wird in erhöhten Lagen wieder gefeuert: Die Parteispitze der SVP hat zu den Höhenfeuern angeregt. Aus Freude darüber, dass der Bundesrat vor einem Monat die Gespräche mit der EU zum Rahmenabkommen für beendet erklärte. Jeder Kanton sollte ein Feuer entfachen. Bei den Baselbieterinnen und Baselbietern, geübt im Höhenfeuern, waren es gleich deren drei: in Eptingen, oberhalb des Restaurants Berghaus Oberbölchen, in Gelterkinden, beim Hof Unteri Allersegg, und in Brislach, beim idyllisch gelegenen Fasnachtsfeuerplatz.

Das zentrale Höhenfeuer wurde in Morschach entfacht – mit unverstelltem Blick aufs Rütli. Letztmals fand das schweizerische Ritual vor der Abstimmung zur Fusion der beiden Basel in beachtlichen Dimensionen statt. 38 Höhenfeuer wurden damals in den Gemeinden des Kantons Baselland gezündet.