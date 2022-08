Verkehr in Basel lahmgelegt – «Wir möchten uns bei allen aufrichtig entschuldigen» Am Samstag blieb der Festwagen eines Hare-Krishna-Umzugs in Tramleitungen hängen und verursachte dadurch massive Verkehrsbehinderungen. Nun melden sich die Organisatoren. Dina Sambar

Am Samstag legte ein Festwagen der Krishna-Bewegung den öffentlichen Verkehr in Basel lahm. Der hohe, umklappbare Turm des Wagens blieb bei der Kaserne in den Tramleitungen hängen. Um den verhedderten Turm zu bergen, mussten die Oberleitungen stromlos gemacht werden, was zu Verspätungen und Ausfällen von 17 Tram- und Buslinien und zu Verkehrsbehinderungen führte.

«Die Organisatoren und die gesamte Krishna-Bewegung möchten sich mit diesem Schreiben bei allen vom Verkehrsstillstand Betroffenen aufrichtig für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen», schreibt Olivier Lindegger, Mitorganisator der Umzugs, in einem offenen Brief.

Seit über 40 Jahren feiert die Krishna-Bewegung das traditionelle indische Wagenfest Ratha-Yatra zu Ehren von Sri Krishna in den Städten Basel, Bern oder Zürich. Noch nie habe es in diesen vielen Jahren einen Vorfall zu beklagen gegeben. Denn jedes Mal sei ein Verantwortlicher am Umzug mit dabei, damit der Wagen ohne Probleme unter den Tram- und Busleitungen durchfahren könne. «Am vergangenen Samstag ist leider doch ein Fehler passiert, weshalb der Wagen an einer Oberleitung bei der Kaserne hängen geblieben ist», heisst es weiter.

Sicherheitsmassnahmen massiv verstärkt

Während BVB und IWB dafür sorgten, dass die Oberleitungen nicht mehr unter Strom standen und die Polizei den Verkehr regelte, sangen die Teilnehmer des Umzugs weiter. «Wir haben den Tanz und den Gesang während des Stillstandes bewusst weitergeführt, um damit die positive Energie hochzuhalten», heisst es in dem Schreiben. Man habe jedoch zu jedem Zeitpunkt mit den Verantwortlichen der BVB und der Polizei zusammengearbeitet.

Trotz dieses Vorfalls hofft die Krishna-Bewegung, dass sie auch weiterhin eine Bewilligung für ihren Umzug zu Ehren von Sri Krishna erhält: «Wir lieben es, das Fest im Herzen der wunderschönen und weltoffenen Stadt Basel durchführen zu dürfen und Umzug, Tanz und Musik mit der freudvoll mitfeiernden Bevölkerung Basels zu teilen.» Die Organisatoren versprechen, die Sicherheitsmassnahmen massiv zu verstärken, damit ein solcher Vorfall nicht mehr vorkommt.

