Ukrainische Flüchtlinge – «Wir leben und hoffen. Alles andere hat keinen Sinn» Maria und Murat mussten bereits 2014 aus dem Osten der Ukraine fliehen. Seitdem schlagen sie sich in Lwiw durch – ein Schicksal, das nun Hunderttausende Ukrainer mit ihnen teilen. Jan Heidtmann aus Lwiw

Ostereier anmalen in einem Schutzbunker: Aus der Ostukraine geflüchtete Kinder und Frauen in Lwiw. Foto: Keystone

Maria ist 46 Jahre alt, Murat 57. Das Paar betreibt ein kleines Kleidungsgeschäft auf dem Krakau-Markt in Lwiw. Sie verkaufen sportliche Strassenkleidung, Nike, Puma oder Adidas sind die Marken, die hier dicht gedrängt auf den wenigen Quadratmetern an den Wänden hängen. Einiges davon sind Plagiate, «aber so gut wie die Originale», sagt Murat mit einigem Stolz. Die Ware stamme aus der Türkei, so wie auch er selbst.

Vor mehr als 20 Jahren haben sich die beiden in Istanbul kennen gelernt, Maria war da Vertreterin für das Möbelhaus ihrer Eltern in der Ukraine. Sie sind ein freundliches Paar mit einer eigentlich traurigen Geschichte. Sie waren einmal wohlhabend, jetzt müssen sie darum kämpfen, die Miete für ihre Wohnung bezahlen zu können. «Wir leben und wir hoffen», sagt Maria. «Alles andere hat keinen Sinn.»

Neubeginn mit 1000 Dollar

Maria und Murat heissen eigentlich anders, die echten Namen wollen sie aber nicht öffentlich machen – ihre Geschichte verfolgt sie bis heute. 2014, als sich russische Separatisten mit Gewalt daranmachten, den Osten der Ukraine einzunehmen, musste das Paar fliehen. Gerade einmal 1000 Dollar hatten sie dabei, als sie in Lwiw ankamen. Die westlichste Stadt der Ukraine gehörte einmal zu Polen, Flucht und Vertreibung sind tief in ihre Seele eingekratzt. So wie auch das Schicksal von Maria und Murat trägt das Schicksal dieser Stadt vieles in sich, was Millionen Ukrainer gerade erleben. (Lesen Sie zum Thema auch eine Reportage aus der Republik Moldau: «Man kommt an und ist doch nie da».)

Nach Angaben der Flüchtlingshilfsorganisation der Vereinten Nationen (UNHCR) ist die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in dieser Woche auf über 5 Millionen gestiegen. 90 Prozent von ihnen seien Frauen und Kinder. Es ist die grösste Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg; auch in anderen Kriegsregionen der Welt ist die Zahl der Vertriebenen nie so rapide gestiegen. Zugleich sind die Menschen auch innerhalb der Ukraine auf der Flucht, 7 Millionen, so schätzt der UNHCR. Kiew wurde zeitweise fast zur Geisterstadt, die Hälfte der fast 3 Millionen Einwohner hatte die Metropole verlassen.

Erstmals seit der Invasion wollen mehr Menschen in die Ukraine ein- als ausreisen.

Doch flohen die Menschen zu Beginn des Krieges in Richtung Westen, kehren nun die ersten wieder zurück. Am Wochenende berichteten die Grenzbehörden, dass erstmals seit der Invasion mehr Menschen in die Ukraine ein- als ausreisen würden. Denn auch jenseits von Lwiw schien sich die Lage in einigen Teilen der Ukraine zu beruhigen: Ein grosses Busunternehmen erklärte, es habe den Betrieb zwischen Warschau und Kiew wieder aufgenommen.

In der Hauptstadt selbst sind die Fahrzeiten der U-Bahnen ausgeweitet worden, die Menschen sitzen wieder in Cafés, auf den Ausfallstrassen stauen sich die Autos fast wie vor dem Krieg. Diese Woche gab die Stadtverwaltung an, es seien wieder mehr als 2,1 Millionen Menschen in Kiew.

Bürgermeister Vitali Klitschko sah sich gezwungen, eine Warnung auszusprechen: «Wir können die Sicherheit der Stadt nicht garantieren, Kiew war und ist ein Ziel der Aggressoren.» Viel helfen solche Mahnungen offenbar nicht. «Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Rückkehrer wegen der orthodoxen Ostern in diesen Tagen zunehmen wird», sagt der Sprecher der Grenzbehörden Andri Demtschenko. Zugleich fliehen Zehntausende Ukrainer vor der russischen Offensive im Osten des Landes.

Flüchtlinge sind teilweise wieder zurückgekehrt: Bewohner von Makariw bei Kiew. Foto: Keystone

Viele von ihnen werden in den vergleichsweise sicheren Westen des Landes ziehen. Lwiw hat seit Beginn des Krieges rund 200’000 Menschen aufgenommen, wie viele genau, das weiss keiner. 200’000 weitere Geflüchtete sollen in den umliegenden Orten untergebracht sein. Das verändert die Stadt im Kern. Nicht nur, dass Lwiw so plötzlich zur Millionenstadt wurde, auch manche Preise, vor allem Mieten sind massiv gestiegen.

Maria und Murat haben beides erfahren. Vor zehn Tagen hat ihnen ihr Vermieter gekündigt, weil er die Wohnung für mehr Geld an Geflüchtete geben wolle. Zugleich laufe ihr kleiner Laden so gut wie nie zuvor. «Die Leute haben alles zurückgelassen und brauchen deshalb auch alles», sagt Murat.

Murat zeigt Fotos auf seinem Handy, in dem ein anderes Leben gespeichert ist.

In gewisser Weise sind sie damit auch Kriegsgewinnler, doch das kann man ihnen kaum übel nehmen. Damals, 2013, hatten sie in der Heimatstadt von Maria, Horliwka, zwei Kleidergeschäfte. Ein drittes hatten sie gerade im nahen Donezk eröffnet, als dort der Krieg begann. Es waren grosse, repräsentative Läden mit verspiegelten Wänden und Böden aus Marmor.

Murat zeigt Fotos davon auf seinem Mobiltelefon, in dem ein ganz anderes Leben gespeichert ist. Ein Bild zeigt ihn mit zwei Freunden in den USA, Murat hat in Massachusetts Wirtschaft studiert. Es zeigt ihn in seinem ersten Büro dort, als er für grosse Handelsketten Kleidung aus China und Südkorea organisierte. Auf einer weiteren Aufnahme ist das Paar zusammen mit Murats Mutter in Istanbul zu sehen, er im Smoking, die beiden Frauen in Abendkleidern. Es ist eine schöne Szene.

«Das ist jetzt Geschichte», sagt Murat. «Jetzt kämpfen wir.» Vier Monate lang hätten sie damals noch in Horliwka ausgeharrt. Doch irgendwann seien die Nächte nicht mehr auszuhalten gewesen. «Immer wieder Bomben, das macht dich irgendwann kaputt.» Im Frühling 2014 entschlossen sie sich zu fliehen. Der Preis dafür war, dieses andere Leben zurückzulassen. Denn nicht nur, dass die russischen Separatisten ihre Geschäfte und die gesamte Kleidung beschlagnahmten.

Camps mit Modulhäusern

Maria und Murat mussten noch die Händler bezahlen für die Ware, die sie längst nicht mehr besassen. Die gesamten Ersparnisse hätten sie dabei verloren und den Landrover, den haben sie auch verkaufen müssen. «Wir haben hier bei null angefangen», sagt Maria. Und weil sie noch genau weiss, wie das ist, kann sie mitempfinden mit den Geflüchteten, denen es jetzt genauso ergeht.

Lwiws Bürgermeister Andri Sadowi sah es von Anfang an als Pflicht seiner Stadt an, die Fliehenden aufzunehmen. «Die sind jetzt unsere Bürger und hier zu Hause», sagte er kürzlich in einem Interview. Ein grösserer Teil der Geflüchteten kam nicht mittellos an. Sie leben nun in Hotelzimmern der Stadt und verbringen die Sonntage im Zentrum, so, wie es auch viele Einheimische tun. Manche von ihnen wollen gar langfristig in Lwiw bleiben. (Lesen Sie zum Thema auch «Die verlassenen Opfer».)

Doch Zehntausende andere mussten mit dem Notwendigsten versorgt werden. Sie wurden notdürftig in Turnhallen, Schulen und anderen provisorischen Unterkünften untergebracht. Die Lwiwer zeigen sich dabei solidarisch wie schon ihr Bürgermeister. Viele haben vorübergehend Geflüchtete bei sich aufgenommen, und dass nun wesentlich mehr Menschen in der Stadt sind – es wird gelassen hingenommen.

Ukraine-Krieg verschlechtert weltweit Lage von Geflüchteten Infos einblenden Der Krieg in der Ukraine hat laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) die Situation von Geflüchteten weltweit deutlich verschärft. «Der Konflikt hat die Situation von vielen der etwa 84 Millionen vertriebenen Menschen auf der Erde noch weiter verschlechtert, nachdem weltweit bereits Lebensmittel knapper und deutlich teurer geworden sind», heisst es in einer Mitteilung des UNHCR. Millionen Menschen hätten schon vorher wegen der Pandemie und der dadurch oft verstärkten Wirtschaftskrisen ihr Einkommen verloren und hätten kaum das Nötigste zum Leben. (sda)

Während der Alltag in Lwiw weitgehend normal weitergeht, stellten die Geflüchteten in kleineren Orten das Leben auf den Kopf. Truskawez, eine Kleinstadt anderthalb Autostunden entfernt, hat eigentlich knapp 30’000 Einwohner und musste zeitweise 40’000 Geflüchtete aufnehmen. Das gelang nur, weil der Ort am Fuss der Karpaten im Sommer ein beliebtes Reiseziel ist. Tausende Hotelzimmer standen im Winter leer.

Inzwischen richtet sich Lwiw darauf ein, dass die Geflüchteten länger bleiben werden. Am Dienstag wurden 300 sogenannte Modulhäuser am Stryjskyj-Park eingeweiht. Die weissen Wohncontainer sind ein Geschenk Polens, Ministerpräsident Mateusz Morawiecki war persönlich eingeflogen, um sie der Stadt zu übergeben. «Wir können unsere Freunde und Nachbarn nicht allein mit diesem Problem lassen», sagte Morawiecki. «Heute bringen wir hier zum Beispiel Eltern mit ihren Kindern aus Mariupol, Donezk und anderen Städten unter.» Ein weiteres Camp mit Modulhäusern soll demnächst eröffnen.

Maria und Murat haben direkt neben der Umkleidekabine einen kleinen Mittagstisch bereitet, es gibt eine Art Börek und Tee. Von dem Geld, das sie jetzt verdienen, können sie nun ein wenig auf die Seite legen. Murat denkt schon darüber nach, ein zweites Geschäft zu eröffnen. Creative Contemporary hatten sie die Ladenkette in Horliwka genannt, der Name sei sogar geschützt. Die neuen Geschäfte würde er wieder so nennen. «Wir geben nicht auf», sagt er.

Zum Abschied draussen vor der Tür zeigt er dann wie zum Beweis noch Überbleibsel aus dem anderen Leben, darunter eine goldfarbene Kreditkarte der Bank HSBC. Sie ist im vergangenen Jahr abgelaufen. Geblieben sei ihm nur seine Frau Maria. «Ich würde sie immer wieder heiraten», sagt er. «Sie war mit mir zusammen, als wir Geld hatten. Und sie ist jetzt mit mir zusammen, wo wir nichts haben.» (Mitarbeit: Fedir Petrov)

