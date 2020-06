Herr Zsedenyi, Polizisten durchleben zurzeit keine einfache Zeit. Haben Sie nicht das Gefühl, dass man es momentan niemandem mehr recht machen kann?

Ich bin nun seit 33 Jahren in diesem Job und mache ihn immer noch gern. Das Einzige, was mir zunehmend missfällt, sind die regelmässig wiederkehrenden Szenen in der Innenstadt an den Wochenenden um 6 Uhr früh, wenn die Bars und Clubs zugehen und es zu Schlägereien kommt.