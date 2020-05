Corona-Demonstranten in Basel – «Wir kämpfen letztlich auch für die Polizei» Wie in anderen Städten demonstrierten am Samstag in Basel Menschen gegen die Corona-Massnahmen – wir wollten von ihnen wissen, was sie antreibt. Simon Bordier

Ein Hauch von Fasnacht: Das «Bärner Schyssdrägg Zygli» verteilt während der Anti-Lockdown-Demo Zeedel – auch an die Sicherheitskräfte. Fotos bor

Lockdown? Welcher Lockdown? Die Freie Strasse könnte an diesem Samstagnachmittag kaum voller sein: Die Menschen geniessen ihren Kaffee an der Sonne, Familien mit Kinderwagen versuchen sich einen Weg durch die Scharen von Passanten zu bahnen und vor etlichen Geschäften – Pfauen, Zara, Apple – stehen die Menschen Schlange. Angesichts dieses Treibens stellt sich kurz vor 14 Uhr die Frage, ob die angekündigte Anti-Lockdown-Kundgebung auf dem Marktplatz in der Masse der Shopping-Willigen nicht schlicht untergehen würde.