Lange hat sie geschwiegen. Jetzt aber sagt die neue Basler Justiz- und Sicherheitsdirektorin (41), was sie über Demonstrationen, Covid-Massnahmen und Littering denkt. Und was die Polizei künftig gegen Bettler unternehmen wird.

Frau Eymann, fast 100 Tage lang haben Sie eisern geschwiegen. Was hat Ihnen das ausser viel Kritik gebracht?

Ich bin in einer neuen Aufgabe angekommen. Von einem so exponierten Departement mit über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern musste ich mir zuerst einen Überblick verschaffen. Es fiel mir nicht immer leicht, zu schweigen, aber ich wollte nicht aus der Hektik des Tages heraus etwas sagen, was ich nach vertieftem Nachdenken und Analysieren vielleicht hätte zurücknehmen müssen. Deshalb hatte ich für mich entschieden, zu politisch heiklen, von der Fragestellung her juristisch, strategisch und operativ komplexen Bereichen wie Demonstrationen zunächst noch keine Stellung zu nehmen.