Basel in Frühlingsstimmung – «Wir hatten einen fantastischen Start» mit der Dreirosen-Buvette Es ist so weit, die Container am Rhein schenken wieder aus. Den Anfang machte vergangene Woche die Dreirosen-Buvette mit ihrem neuen «Dolce Vita»-Konzept. Rachel Hueber

Saveria Schmidt, die neue Geschäftsführerin der Dreirosen-Buvette, freut sich über ihren gelungenen Saisonstart: Als erste Buvette. Foto: Kostas Maros

Drei Schwimmer steigen vor der Dreirosen-Buvette aus dem Rhein, trocknen sich ab und hüllen sich schnell in ihre Badetücher. Einige Meter weiter hat eine Schulklasse Freiluftunterricht. Bei der Buvette herrscht an diesem Tag reger Betrieb. Zwei Mitarbeiter schenken den durstigen Gästen Kaffee und Bier aus; sie haben die Buvetten-Saison am Freitag vor einer Woche als Erste eröffnet.