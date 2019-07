«Wir hätten Quinn fast abgetrieben»

Fast wäre Quinn nicht da, würde nicht die Ärmchen nach seinem Vater ausstrecken. Natascha und Jairo sind 17 und 20 Jahre alt, als sie die Schwangerschaft in der elften Woche bemerken. Sie haben nicht aufgepasst. Der Moment ist ungünstig. Natascha hat gerade als Kellnerin einen neuen Job angefangen. Jairo ist auf Jobsuche. Was wird nur die Mutter sagen, die Grossmutter? Nein, ein Kind, das passt im Augenblick wirklich nicht in ihr Leben. Das Paar beschliesst abzutreiben.

Haben sich im letzten Moment für die Schwangerschaft entschieden: Natascha und Jairo. Foto: Tamedia

Natascha und Jairo sitzen im Zug nach St. Gallen auf dem Weg in die Klinik. Da ist auch noch eine andere Familie mit Zwillingsbuben. Etwa fünf Jahre alt. Der Vater und die Mutter streiten. Zuerst leise, dann immer lauter. Offenbar haben die Kinder zu Hause etwas kaputt gemacht. Dann schreit der Vater diesen Satz: «Hätten wir sie doch nur abgetrieben!» Die Mutter sagt nichts mehr. Die Kinder weinen. Die Passagiere tun so, als hätten sie nichts gehört.

Natascha und Jairo sagen kein Wort, starren aus dem Fenster. Alles dreht sich in Jairos Kopf. Plötzlich sträubt sich alles in ihm, das zu tun, was sich der Mann gerade gewünscht hat. Er will die Abtreibung nicht mehr. Doch er traut sich nicht, den Gedanken auszusprechen. «Ich halte zu dir, egal, wozu du dich entscheidest», hat Jairo zu Natascha gesagt. Hand in Hand läuft das Paar ins Spital. Die letzte Untersuchung vor der Abtreibung.

Teenager-Mütter

In der Schweiz gab es im Jahr 2015 bei insgesamt 42'139 Geburten 375 Frauen, die im Alter zwischen 15 und 19 Jahren ein Kind bekamen. Bei zwei Geburten lag das Alter der Mütter zwischen 10 und 14 Jahren. Im europäischen Durchschnitt sind Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes 29 Jahre alt. In der Schweiz waren die Frauen am häufigsten (bei 37,4 Prozent der Geburten) zwischen 30 und 34 Jahre alt.

Natascha liegt auf der Liege, kühles Gel auf dem Bauch, der Arzt fährt mit dem Ultraschallgerät darüber. Sie sieht auf dem Bildschirm das Herz des Fötus pochen. Beide weinen. Beide lachen. «Sie wollen doch nicht abtreiben, oder?», fragt der Arzt. Natascha und Jairo schauen sich an. «Nein, sicher nicht.»