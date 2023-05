Überschwemmungen in Italien – «Wir haben so um Wasser gebetet, und jetzt macht es uns kaputt» An der Adria steht die Badesaison bevor, doch nun sind viele Strände verwüstet. Nach Unwettern rund um Bologna und Rimini steigt die Zahl der Toten auf mindestens 13. Marc Beise aus Rom

Über einen Meter hoch stand das Wasser heute in Lugo: Ein Blick auf Teile der überschwemmten Stadt. Foto: Keystone

Ungläubiges Staunen: Ist das Italien, im Mai? An der Adria steht die Badesaison bevor, die Pfingsturlauber werden erwartet, und jetzt das: Regen, Regen, Regen. Erst sah es nur nach schlechtem Wetter aus und auch die Warnmeldungen des Katastrophenschutzes liessen noch nicht wirklich erahnen, was kommen würde. Es ist nicht der grosse Po, der jetzt sein Bett sprengt, sondern es sind kleine Flüsse, am Ende rund 120 an der Zahl, die sich im Dreieck Bologna, Ravenna und Rimini zu reissenden Strömen entwickeln und in die Städte und Dörfer einfallen. In zwei Wochen so viel Regen wie sonst in sechs Monaten, das kann die Erde nicht aufnehmen, die Dämme bröckeln, Brücken brechen ein, es gibt Unterspülungen und Erdrutsche, und nun steht eine ganze Region unter Wasser.



Bilder aus der Luft zeigen das Ausmass des Dramas, wie man es hier bisher nicht kannte. Extremen Regen gab es eher im Westen des Landes, in Ligurien, Piemont, Sardinien, auch Sizilien. Die Meteorologen können erklären, was sich verändert, sie sprechen von Tiefdruckgebieten über dem Mittelmeer, die durch Luftverschiebungen über dem Atlantik blockiert und nach Osten abgedrängt werden. Den Menschen in der Emilia-Romagna helfen solche Erklärungen jetzt nicht, sie kämpfen ums Überleben und ihr Hab und Gut.