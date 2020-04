Im 6. Jahrhundert: die Pest – Wir haben schon Schlimmeres überstanden Es ist beängstigend, was wir im Moment erleben. Aber so schrecklich die jetzige Situation ist, es gab weitaus beängstigendere Zeiten in der Geschichte der Menschheit. Auch in Basel. Karin Rey

Geisslerzug 14. Jahrhundert nach einer Darstellung des späten 15. Jahrhunderts. Foto: Diepold Schilling, Spiezer Chronik, Burgerbibliothek Bern

Der Spruch «ich hasse dich wie die Pest» hat sich beispielsweise bis in die heutige Zeit erhalten. Die Geschichte dieser grauenhaften Seuche ist nach wie vor nicht vollständig erforscht und geklärt. Man nimmt unterdessen an, dass sie bereits im 6. Jahrhundert in Europa und Vorderasien wütete.