«Donnschtig-Jass» in Therwil – «Wir haben schon den ersten Stau verursacht» Bis zur «Donnschtig-Jass»-Ausstrahlung sind es noch zwei Tage – auf dem abgeriegelten alten Dorfplatz stehen bereits die Jass- und die Showbühne. Die BaZ begleitet am Dienstag die Anlieferung des Technikequipments durch den SRF-Staff. Tanja Opiasa

Familie Gschwind sieht vom Wohnzimmer aus auf die Vorbereitungen zum «Donnschtig-Jass» im alten Dorfkern Therwils. Tochter Lina malt ein Willkommensbild. Foto: Dominik Plüss

Den «Donnschtig-Jass»-Drehort könne man nicht verfehlen, versichert Franz Berger. Der Therwiler steht am Dienstagmorgen mit seinen Einkäufen unweit der Tramhaltestelle Hüslimatt. In gebührendem Abstand zur «Grossbaustelle», mit der das Schweizer Fernsehen den alten Dorfplatz in vier Tagen in einen Aussendrehort verwandelt.

«Sie haben bereits einiges abgesperrt», sagt der Therwiler, der seinen ehemaligen Schulabwart in der Sendung vom letzten Donnerstag entdeckte. «Er sass in der ersten Reihe», scherzt Josette Honsberger, die dazustösst. Sie werde den «Donnschtig-Jass» zu Hause vor dem Fernseher verfolgen – «vor Ort ist es mir zu voll». Sie jasse zwar nicht selber, gönne den Therwilern aber ihre Vorfreude. Und die ist gross: Zur Liveübertragung vom «Donnschtig-Jass» werden bis zu 5000 Besuchende erwartet.

Dementsprechend gross fahren die Verantwortlichen auf. Diverse Hotels in der Gegend beherbergen SRF-Staff. Und bereits am Montag wurden die Jass- und die Showbühne angeliefert und aufgestellt. Einen Tag später folgt das technische Equipment. Akribisch bezeichnet und in zahlreichen Kisten verpackt, füllt es zwölf Schwertransporter. Einer nach dem anderen fährt in Richtung alter Dorfkern und wird durch Verkehrskadetten und Gemeindepolizei eingewiesen.

35 Mitarbeitende sind am Morgen vor Ort. «Wir haben schon den ersten Stau verursacht», sagt Produktionsleiter Francesc Zihlmann und schmunzelt. Zihlmann ist bereits seit zehn Jahren beim «Donnschtig-Jass» dabei. Obwohl er an jedem Drehort eine neue Situation vorfinde, sei ihm ein vergleichbarer Drehort wie Therwil selten begegnet: «In Therwil bespielen wir keinen viereckigen Platz, er ist von einem Fluss durchzogen und hat viele Bäume. Allesamt Faktoren, die für die Produktion durchaus herausfordernd sind.»

«Wir stellen drei Lichttürme auf, beleuchten die Bäume und bestücken den Platz noch mit Blumen – viel braucht es aber nicht.» Francesc Zihlmann, Produktionsleiter SRF

Am Montag hätten die Kameraachsen trotz der Rahmenbedingungen vor Ort ohne Probleme eingestellt werden können, sagt Zihlmann, dem der Platz gut gefällt: «Wir stellen drei Lichttürme auf, beleuchten die Bäume und bestücken den Platz noch mit Blumen – viel braucht es aber nicht.» Ein paar Schaulustige spazieren mit ihren Hunden vorbei. «Wo werden wohl die Tausenden Leute Platz finden?», fragt der Mann seine Begleitung.

Gemeinde lässt sich die Teilnahme etwas kosten

Man habe soeben noch mehr Monitore besorgt, damit auch die Anwesenden auf den hintersten Bänken die Sendung mitverfolgen könnten, erklärt der Geschäftsleiter der Gemeinde Therwil, Eduard Löw. «Auf unsere Kosten», sagt er. Einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich koste der Anlass die Gemeinde – diesen wolle man mit dem Catering wieder einspielen. Die Grossbildschirme werden entlang der Bestuhlung, die in alle Richtungen, auch bis zum Mittleren Kreis geführt werde, platziert: «Auch dieser wird für den Verkehr gesperrt.» Nicht für alle werde es Sitzplätze geben, einige müssten stehen, meint Löw.

Gemeindeverwalter Eduard Löw vor einem SRF-Lastwagen. Foto: Dominik Plüss

Die Platzwahl vom Schweizer Fernsehen habe ihm anfänglich Kopfzerbrechen bereitet: In den angrenzenden, denkmalgeschützten Liegenschaften wohnen einige Hundert Menschen. «Und die werden vom Dreh durchaus beeinträchtigt – der Dorfkern bleibt von Montag bis Freitagmorgen abgeriegelt», räumt Löw ein. Heisst: Die Anwohnenden mussten ihre Autos umparkieren und leben eine Woche lang inmitten eines Drehsets – samt Beleuchtung bis Mitternacht und lauten Soundchecks. Zudem seien sie dazu angehalten, während der Sendung die Lichter im Haus brennen zu lassen: «Für die Ästhetik der Kulisse.» Aber: «Wir konnten sie alle ins Boot holen», sagt Löw, sichtlich erfreut über die kooperative Haltung der Anwohnenden.

«Wir haben mehrere Infoschreiben der Gemeinde erhalten und hätten im Vorfeld auch einen Parkplatz bestellen können», sagt eine Anwohnerin, die vom Wohnzimmer aus direkt zum bereits aufgebauten Jasszelt blickt. Die ganze Familie samt Tochter Lina freue sich auf den Dreh. «Ich find es megaspannend», sagt die Neunjährige und malt mit Kreide Jasskarten auf den Teer. «Willkommen» steht da in Regenbogenfarben. «Endlich läuft etwas im Dorf», findet die Anwohnerin Nathalie Aebischer, die seit ihrer Kindheit gern jasst. Und: «Wir sind gar nicht gegen den den Anlass», findet auch das Ehepaar Rudin, das sich soeben auf dem Platz umsieht. Andere Schaulustige werden von der Polizei gebeten, den Platz zu verlassen. Am Donnerstag steht er dann ab Mittag allen offen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.