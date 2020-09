Durchschuss vom Blitz Infos einblenden

Wie stark ein Blitz Spuren am Körper hinterlässt, hat die Medizinerin Irena Zubak vom Inselspital bei einem 32-jährigen Patienten 2015 in der Notaufnahme im Spital Oberengadin miterlebt. «Der mit dem Helikopter aus dem Bergell eingelieferte erfahrene Bergsteiger hatte an Schultern und Rücken Hautrötungen, die wie ein verzweigter Ast aussahen», sagt Zubak. Anzeichen für den innerlichen Verlauf des Blitzes zeigten die Verbrennungen an der mutmasslichen Austrittsstelle am Fussrücken sowie ein Loch im Wanderschuh.

Der Mann war nur wenige Sekunden bewusstlos. Dies konnte unter anderem durch eine kurze Störung des Herzrhythmus oder durch den direkten Einfluss des Starkstroms auf das Gehirn verursacht worden sein. In der stationären Überwachung konnten durch den inneren Blitzverlauf jedoch keine grösseren Organschädigungen anhand von Symptomen und anhaltenden Laborveränderungen nachgewiesen werden. Nach ein paar Tagen wurde er topfit aus dem Spital entlassen.

«Wichtig ist es, dass Blitzopfer mit Bewusstlosigkeit sofort mit Herzmassagen reanimiert werden und anschliessend eine stationäre Überwachung zur Detektion von Schädigungen innerer Organe stattfindet», sagt Zubak. Denn dann sei die Prognose gut, später keine schweren Folgeschäden zu haben. (bry)