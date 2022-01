Post auf Einkaufstour in Pratteln – «Wir haben niemals an einen Verkauf gedacht» Das Prattler Familienunternehmen Stella Brandenberger Transporte AG ist seit 1. Januar 2022 im Besitz der Post. Wie es dazu kam und was das für die Familie bedeutet. Dorothea Gängel

Edy Brandenberger, Marc Kramer, Marco und Renato Brandenberger (v. l.). Foto: Stella Brandenberger Transporte AG

Im April 2021 klingelte bei Marco Brandenberger, CEO der Stella Brandenberger Transporte AG, das Telefon. Am anderen Ende fragte ihn jemand, ob er zum Verkauf seines Unternehmens bereit sei. Dieser jemand war niemand Geringeres als Roland Heizmann, Leiter Güterlogistik der Schweizerischen Post AG. «Die Post verband ich damals mit Brief- und Paketdienstleistungen, die Postfinance mit Finanzdienstleistungen. Daher war mein erster Gedanke, was die Post mit einem Containerspezialisten vorhaben könnte», sagt Brandenberger.

Mit nur einem Lastwagen 1953 als Einzelunternehmen von Eduard Brandenberger senior gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute 77 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Player im Bereich Überseecontainertransport in der Schweiz. An einen Verkauf habe Brandenberger im Laufe der 26 Jahre, die er als CEO dem Unternehmen vorstand, nie gedacht, und so kochten die Emotionen zunächst hoch. «Ich fragte mich, was bei einem Verkauf aus den Mitarbeitern würde, was aus dem Firmennamen und wie unsere Kunden reagieren würden.»