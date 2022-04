Staatsanwältinnen im Top-Sharing – «Wir haben mehr Kompetenzen, als wenn wir nur eine Person wären» Jacqueline Bannwarth und Patrizia Krug teilen sich seit knapp einem Jahr die Leitung der Baselbieter Staatsanwaltschaft. Nun zogen die beiden Chefinnen eine erste Bilanz. Alexander Müller

Die beiden Ersten Staatsanwältinnen Patrizia Krug (links) und Jacqueline Bannwarth sind zufrieden mit der Leistung ihrer Behörde. Und ziehen ein positives Fazit ihrer Zusammenarbeit. Foto: Kostas Maros

«In unserer Situation ist es wichtig, Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Darum verzichte ich auf die Begrüssung», sagte Jacqueline Bannwarth scherzhaft. Die Begrüssung hatte zuvor bereits ihre Amtskollegin Patrizia Krug erledigt. Die beiden Frauen teilen sich seit knapp einem Jahr die Stelle als Erste Staatsanwältin im Kanton Baselland. Am 1. Juli 2021 haben Bannwarth und Krug im sogenannten Top-Sharing Angela Weirich an der Spitze der Anklagebehörde abgelöst.

Am Freitag zogen sie eine erste Bilanz. Aus Sicht von Bannwarth fällt diese durchwegs positiv aus. Dass gleich zwei Personen die Behörde leiteten, sei ein Vorteil, da sich die unterschiedlichen Fähigkeiten der beiden Frauen ideal ergänzten. «Wir haben mehr Kompetenzen, als wenn wir nur eine Person wären», sagt sie. Eins plus eins ergibt in ihrer Rechnung mehr als zwei. Die Zusammenarbeit klappe einwandfrei, und wenn eine der beiden Frauen abwesend sei, übernehme die andere nahtlos.

Mit einer Stimme sprechen

Die Erwähnung der Nachteile dieses Führungsmodells überliess sie ihrer Kollegin. Krug wies darauf hin, dass die Kommunikation zwischen den beiden Chefinnen viel Aufwand bedeute. Es gebe viel zu koordinieren, damit der Informationsfluss nicht abreisse. «Wichtig ist uns, dass wir immer mit einer Stimme sprechen», sagte Krug. «Entscheide, in denen wir unterschiedliche Standpunkte haben, müssen wir diskutieren, um uns zu einigen.» Es sei aber nur sehr selten der Fall, dass man nicht auf gleicher Linie sei, betonte sie. Für die beiden Frauen sei es zudem auch kein Problem, dass Bannwarth früher Krugs Chefin gewesen sei.

Überhaupt wussten Krug, Bannwarth und die ebenfalls anwesende Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer nur Positives zu berichten. Die Reorganisation der Staatsanwaltschaft, bei der die drei bisherigen allgemeinen Hauptabteilungen zu einer «Hauptabteilung Allgemeine Delikte» zusammengeführt wurden, werde «die Effizienz, die Einheitlichkeit und die Führungsarbeit erleichtern», gab sich Bannwarth überzeugt. Ob dem wirklich so ist, wird man allerdings frühestens in einem Jahr beurteilen können.

Corona bremst – und hilft

Ausgewirkt auf die Arbeit der Baselbieter Staatsanwaltschaft hat sich hingegen die Corona-Pandemie. Und zwar sowohl positiv als auch negativ. Einerseits kamen wegen der Mobilitätseinschränkungen im Zuge der Pandemie weniger neue Fälle auf den Tisch der Staatsanwälte. Spürbar war dieser Rückgang insbesondere im Bereich der Übertretungen.

Andererseits haben sich die Hygienebestimmungen auch auf die Arbeit ausgewirkt: Nicht dringende Untersuchungshandlungen mussten auf später verschoben werden, dringende Einvernahmen mussten in grossen Räumen durchgeführt werden, was zu Engpässen führte. Aus diesen Gründen sank die Zahl der erledigten Fälle im Vergleich zum Vorjahr: So wurden 2021 19’392 Fälle erledigt, was einem Rückgang von 2933 Fällen entspricht.

Den Leistungsauftrag habe die Behörde jedoch erfüllt, bilanzierten Schweizer und die beiden Ersten Staatsanwältinnen. Im Bereich Vergehen/Verbrechen muss die Staatsanwaltschaft 60 Prozent der Fälle innerhalb eines Jahres erledigen, im Fall der Übertretungen sogar 80 Prozent. Diese Vorgaben habe man mit 79,7 Prozent respektive 83,5 Prozent sogar übertroffen. Dank weniger neu eingegangener Fälle habe man zudem auch bei den Altlasten etwas aufräumen können: Die Zahl der Fälle, die schon seit drei Jahren oder länger hängig seien, habe deutlich reduziert werden können.

Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex

Fehler gefunden?Jetzt melden.