Kinderarbeit im Libanon – «Wir haben keinen Staat mehr» Die Wirtschaft ist kollabiert, die Lira fast nichts mehr wert, nur die Armut wächst rasant – und vor allem die Kinder müssen darunter leiden. Zu Besuch in der ärmsten Stadt des Libanon. Thore Schröder aus Tripoli

Mustafa Zoabi lebt im Stadtteil Bab al-Tabbaneh von Tripoli und geht natürlich arbeiten, um sich und seine Familie durchzubringen. Foto: Thore Schröder

Kurz nach der Begrüssung in der Hofeinfahrt, wo sich der Abfall stapelt, zeigt Abdel Wahab Zoabi auf die Einschusslöcher oben an der Fassade. «Das waren die Syrer», sagt er. Im libanesischen Bürgerkrieg feuerte die Armee des Nachbarlands mit Artillerie und Raketen auf Tripoli, weil sich hier die Palästinenserkämpfer von Yassir Arafat und ihre Verbündeten verschanzt hatten. «Wenn es Beschuss gab, mussten wir uns unten im Treppenhaus verstecken», sagt Zoabi, mittlerweile 41 Jahre alt, beim Aufstieg in den vierten Stock.

In der Familienwohnung ist es düster. Nur von der Balkontür im Wohnzimmer fällt ein schmales Lichtband herein bis in den Flur. Die Gesichter der Anwesenden sind kaum zu erkennen. «Mustafa kommt gleich», sagt Abdel Wahab Zoabi über seinen Sohn, der 14-Jährige habe noch Arbeit. Die Wartezeit nutzen seine Grosseltern, um ihr Leid zu klagen. Fatima, die 60-jährige Grossmutter, holt eine schwarze Kunstlederhandtasche hervor, kippt den Inhalt auf den abgewetzten Teppichboden mit Tigermotiven: Psychopharmaka, Vitaminpräparate, Schmerz- und Herzmittel, eine bunte Mischung.