Russische Band auf der Flucht - «Wir haben erst protestiert, als wir im Westen waren, in Sicherheit»

Sie spielten in Zürich und gehen wegen Putins Krieg nicht mehr zurück. Die Russian Village Boys aus St. Petersburg über ihre Flucht, die neue Freiheit im Westen und Geldprobleme.

«Wir haben erst protestiert, als wir im Westen waren, in Sicherheit»

Sie haben kürzlich an Ihre 70’000 Instagram-Follower deutliche Worte gerichtet. Gegen Putins Krieg und gegen den Einmarsch in der Ukraine. War Ihnen bewusst, dass dies Ihr Leben verändern würde?

Denis Kozlov: Ja, absolut. In Russland ist mittlerweile nur schon das Benutzen von Instagram verboten. Und das Wort «Krieg» in Zusammenhang mit der Ukraine zu gebrauchen, führt bei uns zu Haftstrafen. Wir haben den Instagram-Post erst gemacht, als wir in Sicherheit waren, im Westen.