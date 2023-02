Krawalle in der Basler Innenstadt – «Wir haben die Lage im Vorfeld falsch beurteilt» Nach den Krawallen vom Samstag gesteht die Polizei Fehler ein. Unerwartet sei insbesondere die Anzahl gewaltbereiter Demonstrierender gewesen. Zu Festnahmen ist es mangels Einsatzkräften nicht gekommen. Sebastian Schanzer

Vermummte Teilnehmer der Demo zünden einen Kartonturm mit Firmennamen an. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss fand klare Worte: «Die Demonstrationsfreiheit und die freie Meinungsäusserung sind ein wertvolles Gut in einer Demokratie. Was gestern in Basel abging, hat damit nichts zu tun!», twitterte sie am Sonntagmorgen.