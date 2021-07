Michael Lang im Interview – «Wir haben den Titel schon mit weniger Potential nach Basel geholt» Rückkehrer Michael Lang spricht über seine drei Deutschland-Jahre und die Rolle beim FC Basel, wo er kein verkappter Co-Trainer sein will. Samuel Waldis , Tilman Pauls

Michael Lang soll die Jungen an die Hand nehmen. Vor allem aber will der Rückkehrer Leistungsträger sein. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Wie kam es zum Transfer nach Basel? Am Schluss war es eine sehr schnelle Geschichte. Ich war auf dem Weg ins Trainingslager, wusste aber, dass mein Berater Kontakt aufgenommen hatte. Wir hatten noch ein Testspiel und ich ging davon aus, dass ich auflaufen würde. Doch dann war der Transfer schon mehr oder weniger fix. Ich wollte ein bisschen Druck machen, im Rahmen des Möglichen, damit er so schnell wie möglich über die Bühne geht, auch weil ich wusste, dass die Saison in der Schweiz früh anfängt. Bei Gladbach aber herrschte das Denken, dass ich das Trainingslager noch mache und wir dann später schauen können. Doch Gladbach hat meine Situation auch verstanden. Ich bin dem Club sehr dankbar. Der FCB ist ambitioniert, ich bin es auch. Das passt also auch sechs Jahre nach meinem ersten Wechsel hierher noch zusammen.

Vor wenigen Tagen noch im Trainingslager mit Borussia Mönchengladbach (hier gegen Lars Stindl), jetzt beim FC Basel. Michael Lang kehrt nach drei Auslandjahren in die Schweiz zurück. Foto: Marius Becker/Keystone

Auf wieviel Gehalt verzichten Sie mit diesem Wechsel? Ich kann nur sagen, dass ich weniger verdiene als in Mönchengladbach.

Welche Erfahrungen nehmen Sie aus Deutschland mit? Es ist wichtig, dass man einen Trainer hat, der auf einen setzt. Am besten einen, der dich selbst geholt hat. Und dass man ab und zu mehr Geduld haben muss. Deutschland ist eine andere Fussballwelt. Im Ausland wartet keiner auf einen Schweizer Spieler. Das hat mich als Mensch stärker gemacht, auch über den Fussball hinaus.

Was haben Sie fussballerisch in Deutschland gelernt? Wenn man im Alter von 27 Jahren ins Ausland wechselt, dann muss man nicht mehr viel lernen. Taktisch wird in Deutschland mehr auf die Gegneranalyse gelegt. Je wird je nach Club wird so viel Wert auf die Taktik gelegt, dass auch mal der Kopf etwas voll ist. Technisch hatte ich nie das Gefühl, nicht auf der Höhe zu sein, wir sind in der Schweiz gut ausgebildet. Die letzten Jahre waren eine sehr gute Erfahrung, das nehme ich ins Leben mit.

Was war neu für Sie? Die Red-Bull-Philosophie ist auf dem Vormarsch. Das ist ein Stück weit etwas Neues. Wir hatten beim FCB viel Ballbesitz und spielten den Gegner mürbe. In Deutschland geht es darum, im Repressing Druck auf den Gegner auszuüben. In Deutschland ist immer alles Vollgas – da geht man nicht raus und hat ein bisschen Plausch.

«Ich war sechs Wochen in den Ferien und bin sicher noch nicht bei 100 Prozent»

Sie haben wenig gespielt in Deutschland. Wie haben Sie reagiert? Ich bin kein Spieler, der jede Woche ins Trainerbüro rennt. Aber es ist nicht einfach, das zu akzeptieren und wichtig, zuhause einen gewissen Halt zu haben. Ich war immer ambitioniert. Ich war leider nie wirklich eine Option für den Trainer. Dieser Situation ist nicht komplett an mir vorbeigegangen, sie wurmte mich und machte mich sauer.

Zwischenzeitlich waren Sie an Werder Bremen ausgeliehen. Wie war diese Zeit? Ich hatte einen vielversprechenden Start und flog dann aus unerklärlichen Gründen aus dem Team. Sie setzten auf Spieler, die länger da waren. Da ging es nicht mehr gross um das Sportliche.

Was ist Ihre Rolle beim FC Basel? Als Fussballer will ich auf dem Platz stehen, ich sehe mich als Leistungsträger. Dazu kommt, dass ich den Jungen etwas in die Hand geben und sie weiterbringen kann. Aber ich bin kein verkappter Co-Trainer, sondern will vor allem spielen.

Sind Sie für die rechte Abwehrposition vorgesehen oder werden Sie auch im Abwehrzentrum spielen, wenn Patrick Rahmen drei Innenverteidiger aufstellt? Grundsätzlich bin ich Rechtsverteidiger. Es gibt aber die Möglichkeit, dass ich Teil einer Dreierabwehr bin. Zudem kann ich in einer Fünferkette als Flügelverteidiger spielten. Ganz sicher bin ich aber mehr Aussen- als Innenverteidiger.

Michael Lang bei seinem ersten Einsatz nach der Rückkehr. 3:0 gegen Partizani Tirana, zweite Qualifikationsrunde zur Conference League. Foto: Christian Merz/Keystone

Wie nahe sind Sie an Ihrer Leistungsgrenze? Ich war sechs Wochen in den Ferien und habe zwei Wochen Vorbereitung in den Beinen. Die Läufe sind im Tank. Aber ich bin sicher nicht bei 100 Prozent.

Reicht es denn für die Startelf am Sonntag gegen GC? Das wird schwierig. Aber wer weiss. Ich will jedenfalls nicht der Trainer sein, der vom Kader aus dem Spiel gegen Partizani fünf Spieler streicht (in der Super League dürfen 18 Spieler auf das Matchblatt, im Europacup 23, d. Red.).

Wie war der Empfang im St.-Jakob-Park? Es war schön, so empfangen zu werden, auch wenn noch nicht so viele Leute da waren. Dieses Stadion habe ich schon voller gesehen. Aber es war ein tolles Gefühl.

Wie haben Sie die letzte Jahre beim FC Basel empfunden? Es war viel los und nie langweilig für mich. Ich habe immer mal wieder etwas gelesen. Aber das macht den FCB ein Stück weit auch aus. Er ist der grösste Verein der Schweiz und die Erwartungen sind fast schon ins Unermessliche gestiegen. Ich hoffe, dass es wieder einen Machtwechsel gibt innerhalb des Schweizer Fussballs.

Sie kennen Basler Meistermannschaften. Wie nahe ist das jetzige Kader an einem Titelaspiranten? Ich habe erst drei Trainings gemacht. Aber in diesem Kader stecken viel Potential und sehr viel technische und individuelle Fähigkeiten. Wir haben den Meistertitel schon mehr weniger Potential nach Basel geholt.

