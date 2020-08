Die Emotionen gehen hoch: Bewilligte Demonstration gegen die Corona-Politik der Behörden gestern in Zürich. Foto: Arnd Wiegmann (Reuters)

Gestern protestierten Gegner der Corona-Politik des Bundes in Zürich. Auch in Paris und London gingen Leute auf die Strasse. In Berlin versuchten die Behörden zuerst, eine Demonstration zu verbieten, wurden jedoch von einem Gericht zurückgepfiffen. Die Polizei löste die Veranstaltung schliesslich auf wegen Verstössen gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht.