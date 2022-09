Die Kantone sahen sich ausserstande, in so kurzer Zeit so grosse Beträge zu organisieren, zumal auch keine Rechtsgrundlage besteht. Der Bund hat nun eine solche geschaffen.

Der Bund war Ihre letzte Hoffnung.

Heute gibt es in der Branche Tage, an denen für ein einzelnes Unternehmen über eine Milliarde Franken an Sicherheitsleistungen fällig wird. Aufgrund solcher Erfahrungen in den letzten Wochen haben unsere internen Risikosysteme Alarm geschlagen: Wenn es mit der Preis-Eskalation so weitergehen würde, dann gäbe es Szenarien, in denen wir nicht schnell genug Liquidität beschaffen könnten. Dieses Risiko dürfen wir nicht eingehen. Wir sind nicht irgendein Unternehmen, sondern wir gelten gemäss Bund für die Versorgungssicherheit der Schweiz als systemrelevant. So haben wir entschieden, den Kreditrahmen zu beantragen, in der Hoffnung, dass wir ihn nie brauchen.