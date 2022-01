Mobiliar-Versicherung kehrt zurück – «Wir glauben an die Basler Innenstadt» An der Eisengasse ist ein neues Versicherungs-Kundenzentrum entstanden. Hier dreht sich alles um das Thema Wohnen. Alexander Müller

Generalagent Beat Herzog in den neuen Räumlichkeiten an der Eisengasse 10. An den Infoständen (im Hintergrund) können Kunden und Passanten Angebote zum Thema Wohnen abrufen. Foto: Nicole Pont

In der Finanzdienstleistungsbranche ist derzeit einiges in Bewegung. Das zeigt sich exemplarisch am Beispiel der Banken. Jahrzehntelang waren Bankangestellte von ihren Kunden durch eine Wand getrennt. Eine durchsichtige zwar, aber immerhin. Eine Bank nach der anderen baut mittlerweile ihre Schalterhalle um. Die Dienstleistung soll keine Pflichtübung sein, sondern ein positives Gefühl vermitteln. Die Bank Cler eröffnet am Aeschenplatz in den nächsten Tagen sogar ein in das Kundenzentrum integriertes Restaurant.

Auch die Mobiliar-Versicherung in Basel wagt nun diesen Schritt hin zu mehr Nähe. Die Generalagentur Basel hat an der Eisengasse eine Lounge eröffnet, die dem Thema Wohnen gewidmet ist. Hier will Generalagent Beat Herzog künftig etwas für die «Kundenbindung» tun, ein Wort, das er im Gespräch mit der BaZ beinahe schon inflationär verwendet.