Sie stehen in der Kritik, weil Sie dem Bund mutmasslich gefälschte und qualitativ fragwürdige Atemschutzmasken verkauft haben, zu sehr hohen Preisen. Was sagen Sie dazu?

Luca Steffen: Uns trifft es sehr, wie heute über Maskenpreise oder Qualitätsprobleme gesprochen wird. Das steht im Widerspruch zur tatsächlichen Situation damals, zu Beginn der ersten Corona-Welle. Wir haben nicht einfach nur grosse Mengen Schutzmaterial verkauft. Wir haben ein ganzes Paket an Dienstleistungen angeboten, Logistik, Prüfung der Ware, Kapazitätsplanung und so weiter. Unsere Kunden waren extrem dankbar, dass wir so schnell Material liefern konnten. Es ging um Leben und Tod.