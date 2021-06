Der Kanton will trotz der Corona-Pandemie eine Herbstmesse durchführen, die diesen Namen verdient. Sabine Horvath, Leiterin der Abteilung Aussenbeziehungen und Standortmarketing, erklärt, wie wichtig das für die Stadt nach der letztjährigen Absage wäre.

Frau Horvath, eine ganze Region ist gespannt auf Ihre Antwort: Findet die Basler Herbstmesse 2021 statt?

Wir haben gelernt, dass es in Pandemiezeiten keine endgültigen Entscheide gibt. Doch ich bin extrem zuversichtlich, dass die Herbstmesse in diesem Jahr durchgeführt werden kann. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Wir gehen davon aus, dass sie stattfindet.