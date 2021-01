Die Kirschbäume im Baselbiet wären diesen Sommer ein sicheres Ferienziel.

Früh am Morgen, also sehr früh, verlasse ich das Haus und ertappe mich, wie ich ein Lied pfeife und summe. Nach einer Weile frage ich mich: Was dudelst du da eigentlich? Erkennt ihr die Melodie? Tatata tata taaa ta? Bravo! Dr Morgestraich!

Später frage ich mich, warum ich gerade von dieser Melodie heimgesucht worden bin. Lag es daran, dass es wirklich frühmorgens war, also vor 4 Uhr? Oder war es wegen der Jahreszeit? Kommt in mir Fasnachtsstimmung auf, obwohl auch dieses Jahr keine Fasnacht stattfindet? Oder hat mich der Fasnachtsgeist verfolgt? Doch, doch, wenn man so früh durch die Stadt wandert, da begegnet man schon unheimlichen Gestalten. Selbst während des Lockdown. Ich habe dann schnell meine Ladäärne geholt, also meinen Bus, und habe ein bisschen Morgestraich simuliert.