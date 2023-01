Interview mit dem Breitling-Chef – «Wir fangen jetzt an, Uhrmacherlehrlinge auszubilden» Der Mangel an Angestellten führt zu einem Umdenken bei der Luxusuhrenfirma. Georges Kern erwartet, dass weniger chinesische Touristen in die Schweiz kommen werden als noch vor der Pandemie. Jon Mettler

Georges Kern ist seit dem Jahr 2017 Chef der Grenchner Luxusuhrenmarke Breitling. Foto: Urs Jaudas (Tamedia)

Herr Kern, bei diesen vielen Krisen: Aus welcher haben Sie etwas Wertvolles gelernt? Ich arbeite seit bald 30 Jahren in der Uhrenindustrie. Eine solche Häufung von Krisen in derart kurzen Abständen habe ich in der Tat noch nie erlebt. Zuerst Corona, dann unterbrochene Lieferketten in China und der Ruf nach Deglobalisierung, dann der Krieg in der Ukraine und die Sorgen um Strommangel: Jede dieser Krisen war neu und musste als solche einzeln beurteilt werden. Sie können nicht mit den Lösungen von gestern die Probleme von heute angehen. Das ist meine persönliche Lehre aus den vergangenen zwei Jahren.

Ist wenigstens die Corona-Krise vorbei? Aus medizinischer Sicht sicher nicht. In den Köpfen der Menschen ist die Pandemie aber vorbei, das sehen Sie an ihrem Verhalten. Das bedeutet, dass die Corona-Krise auch wirtschaftlich beendet ist – zumal China jetzt die strengen Massnahmen gelockert hat.

China ist der zweitwichtigste Markt der Branche und liegt seit Ausbruch der Pandemie am Boden. Wie sind die Aussichten? In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Konsum in China verlangsamt. Die Leute haben in dieser Zeit viel Geld gespart und möchten sich wieder etwas gönnen. Ich gehe davon aus, dass es einen enormen Nachholbedarf gibt und wir diesen rasch spüren werden. Unsere Verkäufe in den vergangenen Wochen deuten jedenfalls auf Wachstum für Festlandchina in den nächsten Monaten hin. Wie es für Hongkong und Macau aussieht, kann ich noch nicht abschätzen. Aufgrund von Gesprächen mit Reiseveranstaltern in China rechne ich auch damit, dass chinesische Touristen schneller in die Schweiz zurückkehren als erwartet.

Von welchem Zeitpunkt sprechen wir hier? Ich kann mir vorstellen, dass wir Touristen aus China bereits in diesem Sommer und nicht erst im Sommer 2024 in Luzern und Interlaken sehen werden. Es wird vermutlich keinen Massentourismus mehr geben, weil China den Konsum im eigenen Land ankurbeln möchte. Gesteuert werden dürfte das über die Preise. Reisen nach Europa werden für Chinesinnen und Chinesen teurer. So kommen weniger Touristen in die Schweiz, das Erlebnis wird für sie aber hochwertiger.

Der Erfahrene Infos einblenden Georges Kern ist seit dem Jahr 2017 Firmenchef und Minderheitsaktionär der Luxusuhrenmarke Breitling mit Sitz im solothurnischen Grenchen. Davor arbeitete der gebürtige Deutsche für den Genfer Luxusgüterkonzern Richemont, wo er im Jahr 2002 als 36-Jähriger an die Spitze der Marke IWC berufen wurde. Das machte ihn zum jüngsten Chef innerhalb von Richemont. Kern studierte Politikwissenschaften in Strassburg und erlangte einen Abschluss in Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen. Seine Karriere begann er in der Lebensmittelindustrie. (met)

Noch sind die Folgen der Null-Covid-Politik Chinas und des Kriegs in der Ukraine spürbar, die Lieferketten sind beeinträchtigt. Wie gehen Sie damit um? Unsere Zuliefererprobleme sind nicht mit jenen anderer Branchen zu vergleichen, etwa mit der Autoindustrie. Uns fehlen keine Computerchips, uns fehlen die Kapazitäten. Die Nachfrage ist so hoch, dass wir kaum mit Produzieren nachkommen. In der Luxusgüterindustrie hat eine gewisse Entkopplung von der übrigen Wirtschaft stattgefunden. Die Kundschaft, die sich Luxusuhren leisten kann, nimmt Preiserhöhungen wegen der Inflation in Kauf. Sie lebt nach dem Motto: «Ich kaufe mir jetzt etwas Schönes, denn ich weiss nicht, was morgen kommt.» Wir sehen dies auch im Weihnachtsgeschäft, das sehr gut gelaufen ist.

Ihre Firma hat sich im vergangenen Jahr komplett aus Russland zurückgezogen. Inwiefern ist eine Rückkehr nach Ende des Kriegs denkbar? Da sehe ich schwarz. Russland machte 1,5 Prozent unseres Umsatzes aus und ist deshalb vernachlässigbar. China hingegen ist es nicht. China ist der zweitgrösste Abnehmer von Schweizer Luxusuhren nach den USA.

Breitling ist weltweit an wichtigen Tourismusorten mit eigenen Boutiquen präsent. Ist der stationäre Handel also gar nicht dem Untergang geweiht? Der Anteil der Kunden, die in unserem Onlineshop Luxusuhren kaufen, macht knapp 10 Prozent aus. Eine Mehrheit erwartet jedoch ein Kauferlebnis in einer Boutique, wo unsere Produkte erlebbar sind und getragen werden können. Die Kunden kaufen ja eine teure Luxusuhr und kein Paar Schuhe für 120 Franken.

Die Bedeutung des Onlinehandels wird demnach völlig überschätzt? Nein, so einfach ist es nicht. Wir wissen, dass der Kaufimpuls mehrheitlich im Internet ausgelöst wird. Kunden haben in den sozialen Medien über eine Uhr gelesen, die ihnen gefällt, oder informieren sich in unserem Onlineshop vorgängig über ein Produkt. Bis zum Kaufentscheid vergehen bis zu einigen Monaten, es braucht dafür oftmals einen erfreulichen Auslöser: eine Lohnerhöhung etwa oder einen sportlichen Erfolg. Dann gehen die meisten Kunden in die Läden, um sich die Uhren anzuschauen und sich beraten zu lassen. Dort findet der Kaufakt statt. Stationärer Handel und Onlineshops ergänzen sich also.

Um bei der Digitalisierung zu bleiben: Wie gefährlich ist die Smartwatch für Hersteller von mechanischen analogen Uhren? Kein Mensch sammelt Smartwatches. Luxusuhren hingegen sind begehrte Sammlerstücke. Es gibt keinen emotionalen Bezug zu elektronischen Geräten, deshalb überlässt Breitling dieses Feld den grossen Technologiefirmen. Menschen sind keine Roboter, sondern mögen die schönen Dinge im Leben – feines Essen, guten Wein oder atemberaubende Reisen. Als Ergänzung zur traditionellen mechanischen Armbanduhr hat die Smartwatch aber ihre Berechtigung.

Bis zum Jahr 2026 fehlen der Branche rund 4000 qualifizierte Arbeitskräfte. Spürt Breitling diesen Fachkräftemangel? Davon ist nicht nur die Uhrenindustrie betroffen, sondern alle Wirtschaftszweige. Ich mache mir Sorgen, dass der Fachkräftemangel zu einem gesellschaftlichen Problem werden könnte. Es nützt nichts, auf Solarenergie auf den Hausdächern umstellen zu wollen, wenn die Monteure fehlen. Wir fangen in diesem Jahr damit an, Uhrmacherlehrlinge selber auszubilden. Das haben wir bislang nicht gemacht. Wir sind nun daran, die Ausbildungsprogramme auszubauen, und werden vorerst in diesem Jahr sieben Lehrlinge ausbilden.

Kommt diese Einsicht nicht etwas gar spät, das Problem ist ja seit einiger Zeit bekannt? Wir haben den Nachwuchs indirekt gefördert, indem wir die Ausbildungsstätten in der Schweiz unterstützt haben. Breitling ist in der komfortablen Lage, dass wir Hunderte Bewerbungen auf Stellenausschreibungen erhalten – sei es für Fachkräfte oder im Management. Zudem zahlen wir Löhne über dem Branchenschnitt.

Die Zuger Beteiligungsgesellschaft Partners Group ist inzwischen Mehrheitsaktionär. Wie sehr mischt sich der neue Verwaltungsratspräsident und Partners-Group-Mitgründer Alfred Gantner ins Tagesgeschäft ein? Wir kennen uns schon lange und haben ein gutes Vertrauensverhältnis, zudem ist Herr Gantner ein grosser Fan und Kenner von Uhren. Partners Group glaubt an das Wachstumspotenzial von Breitling, und unsere Ansichten zur Strategie decken sich.

Was ist die Stossrichtung? Wir wollen unsere Wachstumsstrategie fortführen. Breitling verzeichnet aktuell Wachstumsraten von rund 20 Prozent pro Jahr. Es sind einige taktische Massnahmen geplant, vor allem für die Zeit nach Covid. So wollen wir unsere Präsenz in Ländern wie China und den USA deutlich erhöhen. Darüber hinaus wollen wir unser Portfolio der Damenuhren ausbauen.

Also keine Angst, dass der Chefsessel zum Schleudersitz wird? Partners Group hat viel Geld in die Mehrheitsbeteiligung bei Breitling investiert. Warum sollten sie das tun, wenn sie dem Management nicht vertrauen? Wir haben in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erzielt und sind eine hochprofitable, erfolgreiche Firma. Deswegen kann man vom Gegenteil ausgehen, nämlich dass Partners Group dieses Investment ohne den Verbleib des Managements nicht getätigt hätte.

