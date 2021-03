Fall George Floyd – «Wir erwarten das Schlimmste» Vor neun Monaten tötete ein weisser Polizist den Afroamerikaner George Floyd. Nun beginnt der Prozess. Einige Bürger hoffen, dass die Verhandlung etwas ändert – sind aber pessimistisch. Alan Cassidy aus Washington

Wollen Gerechtigkeit nach dem Tod von George Floyd: Demonstrantinnen und Demonstranten in New York.

Foto: Bryan R. Smith (AFP)

In der Innenstadt von Minneapolis stehen jetzt wieder Betonsperren und Stacheldrahtzäune, das Gerichtsgebäude und die Polizeiwachen sind abgeriegelt. Viele Geschäfte haben ihre Fenster mit Brettern vernagelt, und auch die Soldaten der Nationalgarde sind wieder da. Es wird in Minneapolis neue Proteste geben, das ist sicher. Die Stadtregierung befürchtet, dass sie in Gewalt umschlagen, so wie im vergangenen Sommer. Ausnahmezustand, schon wieder.

Neun Monate ist es her, seit George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet wurde. Auf einem Handyvideo ist zu sehen, wie ein weisser Polizist sein Knie während acht Minuten auf den Hals des unbewaffneten Afroamerikaners drückte. Floyd sagte mehr als 20-mal den Satz: «Ich kann nicht atmen.» Doch der Polizist liess auch dann nicht von Floyd ab, als dieser sich schon längst nicht mehr bewegte. Als die herbeigerufenen Sanitäter den 46 Jahre alten Familienvater ins Krankenhaus einlieferten, war er bereits tot.