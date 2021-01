Basler Fasnacht 2021 – «Wir denken weiter, aber die Ideen ändern sich tagtäglich» Abgesagt sind die «drei schenschte Dääg» noch nicht, aber lohnt es sich angesichts der restriktiven Massnahmen noch, Fasnacht zu machen? Eine kleine Umfrage der BaZ bei grösseren Cliquen. Dominik Heitz , Andrea Schuhmacher

Eine Fasnacht ohne Pfeifer und in Fünfergruppen ist nicht verboten – bis jetzt wenigstens. Foto: ZVG

Kein Morgestraich, kein Cortège und keine Kinderfasnacht, auch keine Guggenkonzerte und Laternen-, Wagen- sowie Requisitenausstellungen – alles Fasnächtliche, das Menschen anziehen könnte, haben das Fasnachts-Comité und die Basler Regierung untersagt.

Aber: Abgesagt ist die Fasnacht deswegen noch nicht. Fasnächtler, die kein Blasinstrument spielen, dürfen durch die Strassen ziehen – allerdings nur in Gruppen bis fünf Personen. Lohnt es sich da für grössere Stammcliquen, in irgendeiner Weise überhaupt noch an die Fasnacht zu denken?

Nur Amateure pausieren. Guy Macquat, Bebbi-Obmann