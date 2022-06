FCB-Assistent Davide Callà – «Wir brauchen keine Anpassungszeit, wir erstarren nicht in Ehrfurcht» In seinem ersten Jahr als Assistent hat Davide Callà in Winterthur etwas Unglaubliches geschafft. Jetzt ist er zurück beim FC Basel, wo alles eine Nummer grösser ist. Tilman Pauls

Der ehemalige FCB-Spieler Davide Callà ist als Assistent von Cheftrainer Alex Frei an den Tegernsee zurückgekehrt. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Natürlich hat Davide Callà die Kaffeemaschine dabei. Nichts Grosses, nichts Ausgefallenes, eine kleine Bialetti. Aber für ihn gehört das eben zum perfekten Start in den Tag. Es geht mehr ums Gefühl, um die Routine. Denn sind wir mal ehrlich: Der Kaffee schmeckt auch im Hotel ganz gut.

Callà hätte selbst nicht gedacht, dass er so schnell wieder die Tasche packt und mit dem FC Basel an den Tegernsee reisen würde. Im letzten Sommer hat der 37-Jährige seine Karriere als Spieler beendet, dann wurde er Assistenztrainer von Ralf Loose, im Januar kam Alex Frei – und jetzt ist Callà plötzlich Aufstiegs-Assistent.

Vor dem Testspiel gegen Greuther Fürth nahm sich der Rückkehrer am Samstag für eine kurze Medienrunde Zeit und sprach dabei über …

… seinen Wechsel nach Basel:

«Für mich war der Wechsel mit gemischten Gefühlen verbunden. Einerseits habe ich mich extrem über die Möglichkeit und die Challenge gefreut. Und nach Absprache mit meiner Familie war für mich dann auch klar, dass ich diese Chance nutzen möchte. Gleichzeitig war ich aber auch traurig, weil wir in Winterthur eine spezielle Saison hatten, wir haben etwas Unglaubliches erreicht. Ich als Winterthurer bin vor Stolz fast geplatzt, dass wir den Aufstieg geschafft haben. Darum waren bei meinem Wechsel ein weinendes und ein lachendes Auge dabei.»

Davide Callà in Basel auf dem Weg zum Training. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

… die ersten Eindrücke:

«Ich spüre eine Aufbruchsstimmung. Wenn ein neuer Trainer kommt, dann will sich jeder Spieler von seiner besten Seite präsentieren und zeigen. Für uns ist das ein Vorteil, denn wir müssen im Moment noch keinen grossartig pushen. Die Qualität ist sehr gross und wir gehen mit viel Freude ins Training – der Staff und die Spieler.»

… die Unterschiede zwischen FCB und FCW:

«Die Dimensionen sind anders als in Winterthur. Es stehen viel mehr Leute auf dem Platz, um die Spieler so gut wie möglich zu unterstützen. Und es stehen auch viel mehr Leute neben dem Platz – so viel Medienpräsenz wie hier hatten wir in Winterthur nicht. Beim FCB ist einfach alles grösser. Aber Alex Frei und ich, wir kennen das. Wir brauchen keine Anpassungszeit, wir erstarren nicht in Ehrfurcht.»

… seine Aufgaben im Trainerteam:

«Alex Frei soll sich als Cheftrainer auf das Spiel der Mannschaft konzentrieren und sie bestmöglich vorbereiten. Das hat Priorität. Darum entlasten Martin Andermatt, ich oder die anderen Staff-Mitglieder ihn in gewissen Bereichen. Wir unterstützen und ergänzen ihn. Ich habe zum Beispiel das Augenmerk besonders auf die jüngeren Spieler gerichtet und gehe individuell auf sie ein. Und ich kümmere mich auch um das Training der Standards. Das war schon in Winterthur unsere Rollenverteilung. Wir wissen, wie wir arbeiten, wir brauchen keine Zeit, um uns abzusprechen. Nur das Logo ist anders.»

Das ist Davide Callà Infos einblenden Name: Davide Callà

Alter: 37

Grösse: 1,76 Meter

Funktion: Assistenztrainer

Nation: Schweiz

Spiele als Assistent: 38

Vertrag bis: 2024

Letzter Verein: FC Winterthur

Titel als Spieler: 6 (4 x Schweizer Meister, 2 x Schweizer Cupsieger)

Die BaZ stellt während des Trainingslagers jeden Tag einen Neuzugang vor. Bisher erschienen: Marwin Hitz, Anton Kade.

… seine Beziehung zu Cheftrainer Alex Frei:

«Wir ticken sehr ähnlich und ergänzen uns darum sehr gut. Ich würde sagen, dass wir den Fussball zu 95 Prozent gleich sehen. Und die fünf Prozent, in denen wir uns unterscheiden, sind sehr wertvoll. So können wir uns gegenseitig hinterfragen und bereichern. Nur Ja-Sager braucht es nicht. Alex Frei ist ein sehr kompletter Trainer. Er ist einer, der dem Team seine Persönlichkeit übermitteln kann. Er ist sehr ambitioniert und deshalb passt er auch zu einem Club wie dem FC Basel.»

Davide Callà und Trainer Alex Frei in der vergangenen Saison während eines Trainings des FC Winterthur. Foto: Madeleine Schoder (Tamedia)

… seinen eigenen Weg als Trainer:

«Ich bin noch ein junger Trainer, ich stecke in den Kinderschuhen, was das Trainer-Dasein angeht. Meine erste Saison als Assistent war nicht so schlecht, da haben wir einen relativ hohen Rhythmus angeschlagen. (schmunzelt) Ich sehe mich nicht als Lehrling und sage auch nicht, dass ich mich in einer Findungsphase befinde. Aber es geht für mich darum, in jedem Training so viel wie möglich aufzusaugen und zu lernen. Ich gehe mit viel Demut an diese Aufgabe.»

… seine Zukunft als Trainer:

«Ich mache gerade nach und nach meine Diplome. Dieses Jahr muss ich das A-Diplom machen. Ich muss die Aufnahmeprüfung bestehen, und dann schauen wir weiter. Aber ich habe keinen Stress, und irgendwann wird sich zeigen, ob es ganz nach oben geht oder ob ich einen Zwischenhalt einlege. Mein Plan lautet im Moment: lernen, Erfahrungen sammeln, wachsen. Aber ich will natürlich auch erfolgreich sein, das ist klar. Ich bin nicht hier, um einfach nur ein bisschen Spass zu haben.»

… seinen Weg vom drohenden Karriereende mit zum heutigen Tag:

«Meine Karriere war eine Achterbahnfahrt. Ich war an einem Punkt, wo ich wegen Verletzungen kurz vor dem Ende stand. Das prägt dich natürlich, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich habe das im Rucksack, und vielleicht kann der eine oder andere davon profitieren. Falls ein Spieler in einer ähnlichen Position ist – was ich keinem wünsche –, kann ich mitreden und helfen. Heute sehe ich das als eine wertvolle Erfahrung.»

