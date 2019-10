«Wir brauchen jetzt die mutigen Männer»

Aus den Fenstern ihres New Yorker Wohnzimmers könnte man direkt aufs Flatiron Building sehen, den verrücktesten Wolkenkratzer der Stadt, wären nicht die Vorhänge zugezogen, um die Hitze draussen zu lassen. Sanft fällt das Licht durch den dünnen Seidenstoff und taucht den grossen Raum, der mit seinem lackierten Parkett etwas von einem teuren Yoga-Studio hat, in die Farben Rot und Gold. Es ist die Sorte Wohnung, in die einen der Lift direkt bringt. Hohe Decke, weitläufige Flure, viel Holz.

Ensler sitzt wie ein junges Mädchen auf dem Sessel am Kopfende des langen Esstisches, die nackten Füsse hat sie auf dem Sitz, ein Bein angewinkelt, das andere darum herum gelegt. Sie trägt ein rotes T-Shirt, enge Jeans, Silberschmuck. Mit ihren kurzen grauen Haaren und den kajal-umrandeten Augen hat sie etwas von der Folksängerin Joan Baez. «Mit diesem Buch passieren erstaunliche Dinge», sagt Ensler, nachdem sie einem etwas zu trinken angeboten und sehr freundlich etwas Small Talk gemacht hat, «Marc Maron war eine der ersten Überraschungen.»

Frisur und Haarfarbe wechselt sie regelmässig: Eve Ensler. Foto: Mamadi Doumbouya/The New York Times/Redux/laif

Um kurz zu beschreiben, was in der Sendung geschah: Marc Maron redete eingangs lange über sich, ohne dass man genau verstand, was er sagen wollte. Er klang aufgewühlt und betroffen, ein bisschen wie jemand in einer Therapiestunde, der plötzlich eine wichtige Erkenntnis über sich hat, diese aber noch nicht ganz in Worte zu fassen kriegt. Irgendetwas in Enslers Buch hatte ihn offensichtlich völlig durcheinandergeschüttelt. Er bekannte, sich in dem Spektrum toxischer Männlichkeit, das Eve Ensler am Beispiel und aus Sicht ihres Vaters beschreibe, wiederzuerkennen. Dieses Spektrum reicht für Maron von Missachtung der Gefühle anderer, mangelnder Empathie über alle möglichen Formen von Missbrauch bis hin zum Mord. Nicht jeder Mann sei natürlich ein Vergewaltiger oder Mörder, aber Maron zufolge findet sich so gut wie jeder Mann irgendwo in diesem Spektrum wieder. Dieses Buch habe sein Leben verändert, sagte er.

Die Idee zu diesem Buch kam ihr in Afrika, im Ostkongo, genauer: in dem Zentrum für missbrauchte Frauen, das sie 2011 dort mitgegründet hat. Die kriegserschütterte Region hält seit Jahren den traurigen Weltrekord der meisten Vergewaltigungen. City of Joy heisst das Zentrum, auf Netflix gibt es eine Dokumentation darüber. Ensler ist oft Monate dort und tut, was sie seit mehr als zwanzig Jahren sehr oft tut: Sie hört sich die Geschichten der missbrauchten Frauen an. «Und auf einmal dachte ich: Warum tun wir das immer noch, was ändert sich eigentlich? Ja, wir haben das Schweigen gebrochen, ja, Frauen können das Wort Vagina nun aussprechen, ja, Frauen erzählen ihre Geschichten, aber war es das jetzt? Ist das jetzt eine Welt, in der Frauen ihre Geschichten erzählen und Männer einfach mit ihrem Verhalten weitermachen? Warum hat sich noch nie ein Mann entschuldigt?»

Eve Ensler will ihr Buch gerne als Blaupause für eine richtige Entschuldigung verstanden wissen.

Eve Enslers Stimme wird lauter, wenn ihr etwas wichtig ist. Es blitzt dann schon mal eine Träne in ihrem Augenwinkel auf, die Gefühle sitzen bei ihr locker. «Wann haben wir jemals von einem Mann gehört, einem Täter, der an die Öffentlichkeit getreten ist und sich ehrlich für seine Taten entschuldigt hat, wann?» Sie wartet wirklich auf eine Antwort. «Ich meine eine ehrliche Entschuldigung», sagt sie, Betonung auf ehrlich, und lässt Louis C.K. nicht gelten. (Der amerikanische Komiker, einer der prominentesten «Me Too»-Fälle, veröffentlichte nach Bekanntwerden der Vorwürfe an ihn rasant schnell ein Statement, das beim Nachlesen tatsächlich an keiner Stelle eine Entschuldigung enthält. Er werde sich nie verzeihen, so der Tenor. Geht nur um ihn. Grosses, riesiges Selbstmitleid.) Irgendwann unterbricht Eve Ensler die Denkpause. «Es gibt kein Beispiel. Kein einziges. Und das gilt nicht nur für die jüngere Zeit. In Tausenden Jahren Patriarchat hat sich noch nie ein Mann dafür entschuldigt, einer Frau oder Frauen Gewalt angetan zu haben. Vielleicht privat, das ja. Aber nicht öffentlich, nicht vor allen anderen.»