Die Boomer-Generation geht in Rente. Gemäss Prognosen fehlen dann etwa eine halbe Million Erwerbstätige. (Symbolbild) Foto: TDG (Archiv)

Der Fachkräftemangel zeigt sich in bestimmten Berufen schon heute: Es fehlen Pflegefachkräfte und Ärzte, Polizistinnen und Polizisten, Handwerker und IT-Fachleute. Und das, obwohl die Bevölkerung in der Schweiz in den letzten 20 Jahren durch Zuwanderung um 20 Prozent gewachsen ist. Das Schöne an dieser Boom-Zeit ist, dass es sich viele aus der akademischen Schicht der Pillenknick-Generationen leisten können, Teilzeit zu arbeiten.