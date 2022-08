Einkehren: Chanthaburi – Wir bitten um leichte Entschärfung Thailändisch essen an der Feldbergstrasse: stilvoll, schmackhaft und auch fürs Auge ein Genuss. Markus Wüest

Feines Essen im Hinterhof des Restaurants Chanthaburi. Foto: Pino Covino

Chanthaburi ist eine Region im Südosten von Bangkok, wunderschön am Meer gelegen – oder ein Restaurant an der Basler Feldbergstrasse, einer nicht ganz so idyllischen, sehr rege benutzten Verkehrsachse durch das Kleinbasel. Dementsprechend ist der Eingang in das thailändische Restaurant eher unscheinbar, fast meint man, sich an der Adresse geirrt zu haben. Tritt man durch die Tür, ist zur Linken eine Art Vorraum, eher eine Bar als eine Beiz mit einem langen Eschenholztisch. Eher für einen Lunch gedacht als für ein festliches Abendessen.