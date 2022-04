FCB-Mitbesitzer David Degen – «Wir bezahlen noch immer zu hohe Löhne» David Degen äussert sich bei der Bilanz-Pressekonferenz des FC Basel zum Verlust von 14.4 Millionen Franken im 2021 und zur Aussicht auf das aktuelle Jahr. Dominic Willimann Tilman Pauls UPDATE FOLGT

Verwaltungsrat David Degen bei seinem Auftritt an der Bilanzmedienkonferenz der FC Basel 1893 AG . Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Bei der Bilanz-Pressekonferenz präsentierten FCB-Mitbesitzer David Degen und Finanzchef Mirko Brudermann die wichtigsten Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2021. Der Verlust beträgt 14,4 Millionen Franken. Für die Zukunft bedeutet das, dass der FCB weiterhin besonders haushälterisch mit seinen Finanzen umgehen muss. Brudermann hälft fest: «Wir haben in Zukunft keinen Spielraum mehr, um Verluste aus dem operativen Geschäft zu tragen.»

Das weiss natürlich auch FCB-Mitbesitzer David Degen, der über folgendes sprach:

… die Kosten der ersten Mannschaft:

«Die Kosten können sicher weiter reduziert werden. Es muss unser Ziel sein, eine vernünftige Kostenstruktur hinzubekommen. Im Verhältnis bezahlen wir noch immer zu hohe Löhne. Es ist heute so, dass man für hoch eingestufte Spieler sehr viel bezahlen muss. Bei uns war es bislang so, dass man für die Alten viel und für die Jungen wenig bezahlt hat. Fakt ist, dass wir keine Löhne bezahlen können, die wir uns nicht leisten können.»

… sein Verhältnis zu Geld:

«Ich bin ein sehr kostensensitiver Mensch. Wenn wir sagen, dass wir von heute auf morgen 10 Millionen Franken investieren, bin ich dagegen. Nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil ich gelernt habe: Wenn ich einen Franken habe, dann kann ich nur einen Franken ausgeben.»

… die Zukunft des FCB:

«Wir sind gut aufgestellt und werden künftig noch besser aufgestellt sein. Klar ist, dass wir besser und schneller arbeiten müssen. Vor allem im Scouting und im Nachwuchs wollen wir zulegen. Und natürlich müssen wir jeden Franken sinnvoll einsetzen und überzeugt sein, dass diese Investition das Richtige ist. Aber: Das Ganze ist ein Seiltanz. Die Erwartungshaltung lautet Meister werden und Champions League spielen. Aber gleichzeitig müssen wir auch vernünftig mit den Ressourcen umgehen. Das ist die Herausforderung.»



… den fehlenden Sportchef und CEO:

«Wir halten schon lange nach einem Sportchef Ausschau, wollen aber keinen Schnellschuss tätigen. Es muss eine Person sein, die zum FCB passt. Beim CEO ist die Lage so, dass aktuell die Geschäftsleitung näher zusammengerückt ist und sehr gut arbeitet. Wir haben viele Mitarbeiter mit grossem Know-how, die nun zeigen können, was in ihnen steckt. Es ist durchaus möglich, dass der neue CEO aus internen Kreisen kommt.»

… die Personalie Guillermo Abascal:

«Wir werden seine Arbeit in den nächsten Wochen sauber analysieren, Gespräche aufnehmen und Entscheidungen treffen. Das Resultat ist zwar etwas Entscheidendes im Fussball. Doch es zählt auch anderes. Wer war in den letzten fünf Spielen einer der Besten? Burger, den niemand mehr auf der Rechnung hatte. Und was ist mit Esposito? Der hat die meisten Kilometer gegen YB zurückgelegt. Ein FCB-Trainer muss also nicht nur Erfolg haben, sondern auch Junge weiterbringen und entwickeln.»

