Rafael Eigenmann (28) ist Catcher des NLA-Teams der Therwil Flyers und gleichzeitig Co-Präsident des Vereins. Am Sonntag starten die Leimentaler mit zwei Heimspielen gegen die Zürich Challengers in die Meisterschaft.

Weil wir technisch auf einem hohen Level sind und nun mit Ferlon Gijsbertha einen holländisch-mexikanischen Spieler-Trainer engagiert haben, der uns in unserer Entwicklung unterstützen wird. Aber ebenso wichtig ist eine andere Komponente: Die meisten sind plus/minus 30, und wir sind auch abseits des Baseballs beste Kollegen, kennen unsere Familien und vertrauen einander. Diese Kombination passt, weil wir alle sehr ehrgeizig sind.

Rafael Eigenmann, warum werden die Therwil Flyers in dieser Saison zum fünften Mal in Folge Schweizer Meister?

Dass wir zum Saisonstart gleich viermal gegen unseren wohl grössten Rivalen anzutreten haben, hat mit mir zu tun. Ich heirate im Mai – und da an jenem Wochenende dieses Doppelspiel angesetzt gewesen wäre, haben wir es vorverschoben. Weil an meiner Hochzeit nicht nur die Flyers, sondern auch Freunde des Gegners dabei sind …

Sie hätten bereits am 1. April gegen die Zürich Challengers spielen sollen. Die Partie musste wegen des Wetters aber verschoben werden. Nun steht wieder ein Doppelspiel gegen die Zürcher an. Weshalb?

Genau. Die Nationalmannschaft ist eine tolle Auswahl, mit der wir uns aktuell in einer ganz spannenden Phase befinden. Im letzten Jahr haben wir uns erstmals für die Europameisterschaft auf höchster Stufe qualifiziert. Das ist ein Meilenstein. Im September reisen wir nun nach Tschechien, um uns mit den Besten Europas zu messen.

Das hat damit zu tun, dass Sie mit Ihren Liga-Gegnern in der Schweizer Nationalmannschaft und somit befreundet sind.

In Tschechien erlebt Baseball einen Aufschwung, die Tschechen haben sich für die WM qualifiziert, plötzlich zeigt nun auch das dortige Fernsehen Baseballspiele. Ich rechne mit Hunderten oder vielleicht gar über tausend Zuschauern, wenn wir in unserer Gruppe gegen Deutschland, Belgien und Israel spielen.

Wie steht es um den Baseball in der Schweiz?

Wir sind und bleiben eine Randsportart. Aber in gewissen Vereinen sehe ich, dass einiges im Gange ist. Auch wir in Therwil versuchen, gewissenhaft und nachhaltig zu arbeiten. Es freut mich besonders, dass wir zwei U-12-Teams und eine U-15-Mannschaft haben und der Verein stolze 250 Mitglieder zählt. Aber eben: Wir arbeiten ehrenamtlich, bezahlen gar das Vorstandsessen aus dem eigenen Portemonnaie. Anders geht es nicht. Auch nicht, wenn wir mit dem Nationalteam oder mit den Flyers im Europacup nach Kroatien unterwegs sind. Es gibt einen Zustupf an Hotel und Reise, den Rest, wie auch die Ausrüstung, bezahlt aber jeder selbst. Deshalb sind wir bei den Flyers sehr dankbar um die treuen Hauptsponsoren und Gönner.