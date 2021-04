Ostertage am Flughafen Basel-Mulhouse – «Wir besuchen unsere Familie in der Türkei» Heimatbesucher statt Touristen bevölkern den Euro-Airport: Gemäss Jahresbericht hat noch nie eine Krise den Flughafen härter getroffen als die aktuelle. Thomas Dähler

Euro-Airport Basel-Mulhouse am Gründonnerstag: Passagiere vor dem Check-In für den Flug nach Istanbul. Foto: Kostas Maros

Der Bus ist ziemlich leer. Dabei fährt nur alle 15 Minuten ein Bus vom Bahnhof SBB zum Euro-Airport. Für einen Gründonnerstag ist das ziemlich speziell. Trotz der vielen Ratschläge, wo in aller Welt Osterferien trotz Pandemie möglich sind: Basel hat offensichtlich keine Lust, für die freien Tage irgendwohin zu fliegen.

Einen etwas lebendigeren Eindruck macht die Check-in-Halle am Flughafen. Jedenfalls stehen dort mehr Leute an als noch im Bus vermutet. Baseldeutsch spricht aber kaum jemand. «Wir besuchen unsere Familie in der Türkei», ist die häufigste Antwort auf unsere Frage nach dem Reiseziel. Bei den meisten Passagieren am Check-in handelt es sich um Leute, die im Elsass leben und Familienangehörige in der Türkei oder in Südeuropa haben. Klassische Touristen, die ein Arrangement über die Festtage gebucht haben, treffen wir an diesem Vormittag keine. Touristen aus der Schweiz: Fehlalarm. Dennoch herrscht ziemlich viel Reiseaufregung.