Jérôme Gilg, Sie sind seit 2019 CEO der Manor AG, eine ereignisvolle Zeit!



Es gab seit meinem Amtsantritt in der Tat viele Herausforderungen. So ist der Detailhandel generell unter Druck. Dann kam die Schliessung unseres Flagship-Store an der Bahnhofstrasse in Zürich, eines unserer grössten Warenhäuser. Leider konnten wir uns mit dem Vermieter bezüglich der Mieten nicht finden. Und dann kam im Frühjahr 2020 Corona. Die Kundenfrequenz brach um rund 20 Prozent ein. Wir mussten viele Stellen abbauen. Erst jetzt erreichen wir wieder einigermassen das Niveau von 2019.