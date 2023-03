Basler Tierschützer gegen Chaisen – «Wir bedrohen eine uralte Fasnachtstradition» Olivier Bieli wehrt sich gegen Chaisen an der Basler Fasnacht und sieht sich auf einem guten Weg. Das Interesse der Passanten ist allerdings eher gering. Alexander Müller

Tierschützer Olivier Bieli an einer bewilligten Mini-Demo gegen Pferde an der Basler Fasnacht. Foto: Alexander Müller

Ist es nötig, dass an der Basler Fasnacht auch Pferde mitlaufen? Diese Frage muss jeder für sich beantworten. Olivier Bieli hat das längst getan. Seine Antwort ist ein klares «Nein». Der Basler Tierschützer setzt sich seit geraumer Zeit dafür ein, dass die traditionellen Chaisen am Cortège keinen Platz mehr erhalten.

Wie schon vor vier Jahren stehen er und eine Gruppe Gleichgesinnter wieder im De Wette Park und empfangen die Besucher der Fasnacht mit Plakaten und Flyern. Ein Kollege versucht angestrengt, die Passanten dazu zu bewegen, die Forderung nach einer pferdefreien Fasnacht mit einer Unterschrift zu unterstützen.

Die Tierschützer werden von den Passanten mehrheitlich mit Gleichgültigkeit und Desinteresse bedacht. Einige wenige enervieren sich allerdings auch, wie Bieli gegenüber der BaZ sagt. Ihn lässt das indes kalt. Bieli ist sich bewusst, dass die Forderung der Tierschützer eine Provokation ist. «Wir bedrohen eine uralte Fasnachtstradition.»

Er stellt allerdings eine deutliche Veränderung fest. Früher sei die Ablehnung, die ihnen entgegenschlug, deutlich stärker gewesen. «Das Bewusstsein der Menschen verändert sich». Das mache sich auch an den Zahlen bemerkbar: Es sind in diesem Jahr deutlich weniger Chaisen unterwegs als in früheren Jahren.

Für Bieli und seine Gefolgschaft ist das aber nur ein Zwischenschritt. Mit markigen Worten werben sie gegen die Chaisen. «Tierquälerei» sei es, die Pferde an den Cortège zu bringen. Bieli, der auf seinem Gnadenhof selbst neun Pferde hält, weiss, dass Pferde Fluchttiere sind, dass sie hinter jedem Baum eine Gefahr für ihr Leben wittern und in vielen Situationen angespannt sind. Ganz natürlich, gewissermassen.

Gestresst zur Belustigung

Leiden die Tiere am Cortège? Die Tierschützer sind sich dessen sicher. Als Beweis gilt ihnen die Tatsache, dass einigen der Tiere Beruhigungsmittel gespritzt werden, um ihnen den Stress zu nehmen. Das Gleiche macht der Tierarzt allerdings auf einem Pferdehof auch, wenn den Tieren die Zähne gepflegt werden. Ohne diese Behandlung, die für die Tiere enormen Stress bedeutet, hätten die Pferde ein wesentlich kürzeres Leben: Sie würden früher oder später regelrecht verhungern. Wie in der Natur eben.

Für Bieli ist dieser Vergleich unstatthaft. An der Fasnacht würden die Tiere nur zur Belustigung gestresst. Bei der Zahnpflege hingegen leiden sie, damit sie später weniger leiden müssen.

Ein Verbot der Chaisen an der Fasnacht wäre für die Tierschützer nur ein Etappensieg. Zumindest für Bieli selbst. Er lehnt im Prinzip jegliche Art von Tierhaltung ab, ist gegen Zoos, gegen Tiernummern im Zirkus, gegen das Reiten von Pferden zu Wettkampfzwecken, aber auch in der Freizeit in der Natur. Auch den Einsatz von Hunden bei seinem eigenen Arbeitgeber, der Basler Polizei, sieht er kritisch.

Lieber eingesperrt als tot

Dass er selbst Tiere auf seinem Gnadenhof «einsperrt», wie er selbst sagt, ist ein Widerspruch, den Bieli nur bedingt grundsätzlich auflösen kann. Er versucht es auch gar nicht wirklich. Es seien aber Tiere, die gerettet wurden, weil sie hätten sterben sollen. Sei es, weil sie zu alt, zu krank oder zu teuer waren. Lieber eingesperrt als tot, sozusagen. «Wir halten die Tiere nicht, um Geld zu verdienen, wie es andere tun.»

Ein Argument, das bei vielen Menschen, insbesondere bei Familien mit Kindern durchaus Gewicht hätte, lassen die Tierschützer allerdings im Hintergrund. Weil Pferde diesen starken Fluchtinstinkt haben, ist ihr Einsatz inmitten grosser Menschenmassen mit einem gewissen Risiko verbunden. Geraten die Tiere, die bis zu einer Tonne auf die Waage bringen können, in Panik und brennen durch, droht Unbeteiligten Gefahr. So kam es 2018 in Köln beim Karneval zu einem Unfall, bei dem fünf Menschen verletzt wurden, nachdem zwei Kutschenpferde in Panik geraten waren.

Für Bieli ist das zwar auch ein wichtiges Thema, aber für die Sicherheit der Besucher seien andere zuständig. Ihnen gehe es primär um das Leid der Tiere.

Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex

