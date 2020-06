Geld im Untergrund – WIR Bank mischt bei Cargo sous Terrain mit Alternativwährung WIR will beim 33 Milliarden teuren unterirdischen Transportsystem eine Renaissance erleben. Kurt Tschan

Millionen Palette könnten dereinst unterirdisch auf speziellen, autonom fahrenden Fahrzeugen durch die Schweiz transportiert werden. info@nitindesign.com

Die WIR-Währung ist in Wirtschaftskrisen gross geworden, als die Auftragsbücher der Handwerker leer waren und Geld gehortet wurde. Nach schwierigen Jahren könnte sie beim unterirdischen Transportsystem Cargo sous Terrain (CST) zu neuer Blüte gelangen. Neben der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB), der Zürcher Kantonalbank (ZKB) und der Credit Suisse ist die WIR Bank zur Hauptaktionärin geworden. Analog zur BLKB dürfte sie mit knapp einer halben Million Franken bei CST eingestiegen sein. «Natürlich», sagt WIR-Sprecher Volker Strohm, «hätten wir nichts dagegen, wenn in Zukunft auch in WIR bezahlt würde.»

Eine gewisse Belebung würde dem WIR nicht schaden.