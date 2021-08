Kommentar zur neuen Arbeitswelt - Wir Angestellten sollten uns gut überlegen, was wir uns wünschen

Digital vernetzt, aber trotzdem allein. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Foto: Getty Images

Viele von uns betraten Neuland, als es im letzten Jahr hiess: Raus aus den Büros und rein ins Homeoffice. Wir sassen mit Laptops an Küchen- und Couchtischen, besorgten uns vielleicht einen Schreibtisch und richteten uns ergonomisch korrekt ein. Den Kolleginnen und Kollegen winkten wir in Videocalls erfreut zu – und so manch einer fühlte sich am Ende doch irgendwie allein und abgeschnitten.

Weiter nach der Werbung

Nach über einem Jahr Heimarbeit wissen wir nun, was wir wollen: Die einen lieben die Flexibilität und wollen am liebsten nie wieder zurück in die Büros. Die anderen können die Rückkehr kaum erwarten.