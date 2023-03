«Saint Omer» im Kino – Bis die Zuschauerinnen sich eins fühlen mit der Kindsmörderin In Alice Diops erstem Spielfilm steht eine Frau wegen Mordes an ihrer Tochter vor Gericht. Die Regisseurin inszeniert den Prozess wie eine heilige Messe weiblicher Solidarität. Philipp Stadelmair

Zuschauerin Rama (Kayije Kagame) bekommt zunehmend das Gefühl, dass dieser Prozess auch etwas mit ihr zu tun hat. Foto: Grandfilm

Am Ende spricht die Anwältin ihr Plädoyer direkt in die Kamera, sogar die Richterin faltet dazu die Hände. In diesem Moment wird die Gerichtsverhandlung zur Messe. Die Tat der jungen Frau auf der Anklagebank bleibt weiter unerklärlich. Und doch soll ein tieferes Verständnis für sie aufscheinen: eine Senegalesin namens Laurence Coly, Studentin der Philosophie in Paris, die ihre fünfzehn Monate alte Tochter am Atlantikstrand der Flut und damit dem Tod überliess.