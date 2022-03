Pestizid zerstörte seine Reben - Winzer Peter Wehrli verklagt die Eidgenossenschaft – und betreibt Chemieriese Bayer

Abo Winzer gegen Pestizidinitiative Ohne Gift kann sie einpacken

Nirgends werden so viele chemische Hilfsmittel eingesetzt wie im Weinbau. Die Bauern in den weltberühmten Lavaux-Terrassen am Genfersee behaupten: Ein Ja zum Pestizid-Verbot könnte das Ende vieler Rebberge bedeuten.